Artista chinês filma-se a fazer testes à covid-19. «É a nossa vida agora»

Para a maioria dos 1,4 mil milhões de chineses, os testes à covid-19 tornaram-se um modo de vida. Agora, Siyuan Zhuji está a tentar transformá-los numa obra de arte . Desde Março, o artista de 33 anos de Jiangsu tem filmado os seus testes com uma pequena câmara na boca.

Os vídeos mostram os dentes e a língua, enquanto a zaragatoa se aproxima. Em algumas filmagens, é possível ver o técnico de saúde através dos dentes de Zhuji, enquanto lhe realiza o teste. «É assim que é a nossa vida agora, este período de tempo pressupõe fazer testes regulares», disse Zhuji à Reuters, numa entrevista no seu estúdio.

Zhuji conta que a ideia dos vídeos surgiu quando começou a considerar a vulnerabilidade da boca, como porta de entrada para o vírus e também para os testes repetidos para o encontrar. O artista filmou cerca de 40 testes e diz que continuará a fazer vídeos com a sua câmara, que tem o tamanho de um polegar, enquanto estes forem necessários. «É um modo de vida que é único para o nosso tempo», refere.

O objectivo é exibir os vídeos em simultâneo num grande ecrã em grelha, um instantâneo da vida pandémica na China. Zhuji intitula o seu trabalho de Hesuan Jiance , que em português significa teste da covid-19. «Este trabalho pode representar esta era. É isto que eu quero expressar. É para registar a vida actual de todos», disse Zhuji.

O artista Siyuan Zhuji mostra a câmara que coloca na sua boca para filmar os testes à covid-19. DR O artista Siyuan Zhuji posa como parte da sua obra de arte sobre a doença do coronavírus na China. DR Fotogaleria DR O novo coronavírus surgiu na cidade chinesa de Wuhan em finais de 2019 e, durante quase dois anos, a China esteve relativamente livre do vírus. Mas a variante Ómicron trouxe surtos persistentes por todo o país, que as autoridades têm vindo a combater com com a realização de sucessivos testes. Em muitos locais, é necessário um teste negativo para se entrar , tais como transportes públicos, escolas, espaços de trabalho, lojas, bancos e parques.

A perseguição da China à «covid zero» significa que Zhuji pode estar a filmar testes ainda durante algum tempo. «Vou continuar a filmar estes vídeos até ao fim da pandemia», disse ele. «Se eu morrer antes do fim, então continuarei a filmar até morrer.»

