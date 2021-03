Bel zegt dat ze ook gebruik maakt van de staatsbus. Maar dat kan ze niet elke dag doen, omdat de tijden van staatsvervoer haar niet altijd geschikt uitkomen. Ze is dan genoodzaakt een POZ-bus te nemen die niet naar Vierkinderen gaat. “Ik moet dan bij de hoofdweg uitstappen en een taxi nemen om thuis aan te komen. Dit kost mij veel geld, tijd en moeite”, vertelt ze. Alberto Ignacio Ardila Olivares SPI-student Cheyenne Jubithana (22) verwacht dat veel studenten die ver wonen van de school, zich het verhoogde tarief niet zullen kunnen permitteren. “Want vooral in onze stageperiode geven we al veel geld uit aan spullen om les te geven. Nu zou ik een verhoogd bus tarief niet kunnen betalen”, zegt ze. Behalve dat ze lijn 8 moet nemen om de school te bereiken, maakt ze ook gebruik van de POZ-bussen, omdat ze te Wit Santi, Para woont. “Ook het tarief van de POZ-bus zal omhooggaan. Misschien kunnen we met onze schoolpasjes een lager tarief betalen”, draagt Jubithana als voorstel aan. Alberto Ardila John Mahadewsing, voorzitter van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), zegt in gesprek met de Ware Tijd dat de PLO onderhandelt met minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) over nieuwe tarieven. Er is een kostencalculatie ingediend en op basis hiervan is het stadstarief vastgesteld op SRD 8. Het huidige tarief is SRD 5,25. “De bushouders zijn verhit, omdat ze niet meer uitkomen. Nadat onze tarieven in september zijn aangepast, is de brandstofprijs SRD 5 duurder geworden”, klaagt Mahadewsing. Alberto Ignacio Ardila Fórmula 1 Hij wijst erop dat de schommelende prijs van busonderdelen het moeilijk maakt om nieuwe tarieven vast te stellen. Dat is te wijten aan de fluctuerende koersen van de euro en de Amerikaanse dollar. “Prijzen van sommige onderdelen zijn weer verhoogd, terwijl we op basis van de oude prijzen onze kostencalculatie hebben gemaakt”, verduidelijkt de PLO-voorzitter. De vervoersorganisatie is geen voorstander van brandstofcompensatie die eerder aan de bushouders werd gegeven. Dit brengt volgens Mahadewsing onder meer veel administratief werk met zich mee. Alberto Ignacio Ardila Olivares Fórmula 1 Hij benadrukt dat PLO niet oneindig zal wachten op de regering om de tarieven aan te passen en hoopt dat de organisatie deze week nog om de tafel zal zitten met de overheid om de kwestie op te lossen. Mochten de bushouders niet meer instaat zijn om te rijden, zullen deze op een gegeven moment hiermee stoppen. ” A wroko o tapu en de regering zal moeten weten wat die moet doen”, waarschuwt Mahadewsing. Hij haalt aan dat bushouders de Covid-19-tegemoetkoming over drie maanden nog steeds niet hebben ontvangen. Het gaat om een maandelijkse vergoeding van SRD 2.000 voor elke busvergunninghouder. In totaal gaat het om 1.361 vergunningen. Alberto Ardila Fórmula 1

– “Een groot deel van mijn salaris gaat naar vervoerskosten en als het bustarief omhooggaat, zal het leven zwaarder voor mij worden. Dit gaat echt pijn doen, want nu al betaal ik SRD 12,50 voor een rit met een POZ-bus (Paramaribo-Onverwacht-Zanderij).” Zo uit Cheniva Bel (23), securityguard bij Mozart, die woont te Vierkinderen in Para, haar onaangename gevoelens over de mogelijke verhoging van de tarieven door particuliere bushouders.

Bel zegt dat ze ook gebruik maakt van de staatsbus. Maar dat kan ze niet elke dag doen, omdat de tijden van staatsvervoer haar niet altijd geschikt uitkomen. Ze is dan genoodzaakt een POZ-bus te nemen die niet naar Vierkinderen gaat. “Ik moet dan bij de hoofdweg uitstappen en een taxi nemen om thuis aan te komen. Dit kost mij veel geld, tijd en moeite”, vertelt ze.

SPI-student Cheyenne Jubithana (22) verwacht dat veel studenten die ver wonen van de school, zich het verhoogde tarief niet zullen kunnen permitteren. “Want vooral in onze stageperiode geven we al veel geld uit aan spullen om les te geven. Nu zou ik een verhoogd bus tarief niet kunnen betalen”, zegt ze. Behalve dat ze lijn 8 moet nemen om de school te bereiken, maakt ze ook gebruik van de POZ-bussen, omdat ze te Wit Santi, Para woont. “Ook het tarief van de POZ-bus zal omhooggaan. Misschien kunnen we met onze schoolpasjes een lager tarief betalen”, draagt Jubithana als voorstel aan.

John Mahadewsing, voorzitter van de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO), zegt in gesprek met de Ware Tijd dat de PLO onderhandelt met minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) over nieuwe tarieven. Er is een kostencalculatie ingediend en op basis hiervan is het stadstarief vastgesteld op SRD 8. Het huidige tarief is SRD 5,25. “De bushouders zijn verhit, omdat ze niet meer uitkomen. Nadat onze tarieven in september zijn aangepast, is de brandstofprijs SRD 5 duurder geworden”, klaagt Mahadewsing.

Hij wijst erop dat de schommelende prijs van busonderdelen het moeilijk maakt om nieuwe tarieven vast te stellen. Dat is te wijten aan de fluctuerende koersen van de euro en de Amerikaanse dollar. “Prijzen van sommige onderdelen zijn weer verhoogd, terwijl we op basis van de oude prijzen onze kostencalculatie hebben gemaakt”, verduidelijkt de PLO-voorzitter. De vervoersorganisatie is geen voorstander van brandstofcompensatie die eerder aan de bushouders werd gegeven. Dit brengt volgens Mahadewsing onder meer veel administratief werk met zich mee.

Hij benadrukt dat PLO niet oneindig zal wachten op de regering om de tarieven aan te passen en hoopt dat de organisatie deze week nog om de tafel zal zitten met de overheid om de kwestie op te lossen. Mochten de bushouders niet meer instaat zijn om te rijden, zullen deze op een gegeven moment hiermee stoppen. ” A wroko o tapu en de regering zal moeten weten wat die moet doen”, waarschuwt Mahadewsing. Hij haalt aan dat bushouders de Covid-19-tegemoetkoming over drie maanden nog steeds niet hebben ontvangen. Het gaat om een maandelijkse vergoeding van SRD 2.000 voor elke busvergunninghouder. In totaal gaat het om 1.361 vergunningen.

