Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fantástico Anitta no VMA PANCs Rock in Rio Artemis I: após adiar missão, Nasa prevê novo lançamento para o dia 2 de setembro 'Estamos mantendo a alternativa da próxima sexta-feira', afirmou Mike Sarafin, gerente da missão. Problema em um dos motores do megafoguete atrasou a volta à Lua. Por g1

29/08/2022 15h05 Atualizado 29/08/2022

1 de 3 O chefe da Nasa, Bill Nelson, durante a coletiva de imprensa na tarde desta segunda (29). — Foto: NASA/Reprodução O chefe da Nasa, Bill Nelson, durante a coletiva de imprensa na tarde desta segunda (29). — Foto: NASA/Reprodução

A Artemis 1, a primeira missão lunar da Nasa em quase 50 anos, foi adiada pela agência espacial americana na manhã desta segunda-feira (29) devido a um problema de esfriamento de um dos motores do seu megafoguete SLS, sistema fundamental para o sucesso da missão.

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta tarda, a Nasa afirmou que, apesar desse entrave, a próxima tentativa de lançamento do foguete pode ocorrer ainda na próxima sexta-feira (2).

«Estamos mantendo a alternativa da próxima sexta-feira», afirmou Mike Sarafin, gerente da missão.

Sarafin porém acrescentou que os egenheiros da agência precisam «de um certo tempo» para analisar todas as informações e todos os dados para o sucesso do lançamento, e não descartou a possibilidade de outro adiamento.

2 de 3 O foguete da Missão Artemis I no Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida. — Foto: Nasa/Reprodução O foguete da Missão Artemis I no Centro Espacial Kennedy, no estado americano da Flórida. — Foto: Nasa/Reprodução

«Esta é uma máquina muito complicada, um sistema muito complicado, e todas essas coisas precisam funcionar», afirmou o chefe da NASA, Bill Nelson.

MISSÃO ARTEMIS I: Fantástico visita local de onde foguete mais potente da história vai ser lançado; veja curiosidades ENTENDA : Importância da missão da Nasa que vai voltar à Lua 50 anos depois do programa Apollo

Enquanto diversos espectadores aguardavam o lançamento do «mais poderoso foguete» construído pela agência espacial, o relógio que indicava os minutos até o lançamento da missão ficou parado por cerca de 30 minutos para uma avaliação de problemas técnicos.

Mais cedo, a Nasa já anuciava que um problema estava em curso.

«O motor 3 não está sendo condicionado adequadamente por meio do processo de sangria e os engenheiros estão solucionando problemas», chegou a informar a Nasa perto das 7h da manhã no horário de Brasíia.

3 de 3 Como será a trajetória da missão — Foto: Arte/g1 Como será a trajetória da missão — Foto: Arte/g1

Mas só foi mais tarde que o adiamente da missão foi confirmado, perto das 10h, durante a transmissão oficial da agência.

«A gente não lança [nada ao espaço] se não estiver tudo certo» afirmou o diretor da Nasa, Bill Nelson, em outra transmissão ao vivo logo após o anúncio do cancelamento.

Artemis I é o primeiro passo para a colonização da Lua

Segundo a agência espacial, apesar dos problemas técnicos, o megafoguete SLS continua com suas configurações «estáveis e seguras».

Embora a primeira missão não tenha tripulação, o SLS é o primeiro foguete da agência preparado para tripulantes a ser lançado à Lua em quase 50 anos.

Por isso, se tudo ocorrer como planejado da próxima vez, a expectativa é que, em 2025, esse mesmo megafoguete leve astronautas de volta ao solo lunar, incluindo a primeira mulher e a primeira pessoa negra.

Anterior Webstories Próximo

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com