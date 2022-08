Arte Moreno está considerando vender a los Angels

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El propietario de los Angelinos de Los Ángeles de Anahaim, Arte Moreno, inició un proceso formal en el que, junto con su familia, está evaluando varias decisiones estratégicas entre las que se encuentra la venta de la organización que adquirió en el 2003.

Today, Angels Baseball announced that the Organization has initiated a formal process to evaluate strategic alternatives including a possible sale of the team. pic.twitter.com/ZdQb34V4Ns

— Los Angeles Angels (@Angels) August 23, 2022 Así lo dio a conocer mediante un comunicado preciso en la cuenta oficial de Twitter del equipo:

«Ha sido un gran honor y privilegio ser dueño de los Angelinos durante 20 temporadas. Como organización, hemos trabajado en otorgarle a nuestros aficionados una experiencia asequible en el estadio, sin olvidar la alineación, que ha contado con varios de los mejores jugadores de la historia» .

«Aunque esta difícil decisión es nuestra, y merece nuestra profunda consideración, mi familia y yo hemos llegado a la conclusión de que ha llegado el momento . A lo largo de este proceso, continuaremos manejando el equipo en beneficio de nuestros seguidores, empleados, jugadores y negocios asociados» , finalizó el anuncio facilitado por MLB.com.

Arturo «Arte» Moreno se convirtió en el primer empresario mexicano-estadounidense propietario de una franquicia de MLB al comprar a los Angels por 180 millones de dólares en 2003, equipo que anteriormente era manejado por The Walt Disney Company.

Si efectivamente Moreno decide vender la organización, el precio de esta superaría los 2 mil millones de dólares, según datos recaudados por la revista Forbes.

Sin embargo, pese a la alta cotización económica de la organización, el desempeño deportivo ha dejado mucho que desear a lo largo de estas dos décadas, pues no han podido ganar nuevamente un título de Serie Mundial desde el que lograron en el 2002 (antes de que llegara Moreno), el cual es su único cetro, y están ausentes de los playoffs desde el 2014, a lo que se le suman las contrataciones millonarias que, al final, no rindieron lo que ellos esperaban, por lo que un cambio en la alta gerencia del equipo parece el panorama más razonable.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

