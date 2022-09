Arsenal vence com golo de Fábio Vieira e continua a liderar em Inglaterra

Entornointeligente.com /

O Arsenal manteve-se este domingo na liderança da Liga inglesa de futebol, depois de vencer por 3-0 no terreno no Brentford, com um excelente golo de Fábio Vieira, num encontro da oitava jornada que entrou para a história.

Num duelo entre equipas de Londres, o médio português contratado ao FC Porto foi pela primeira vez titular pelos ‘gunners’ na Premier League e fez o seu primeiro golo na prova, aos 49 minutos, com um remate colocado à entrada da área.

Nessa altura, o Arsenal já vencia com tentos do francês Saliba, aos 17 minutos, e do brasileiro Gabriel Jesus, aos 28.

Subscrever Nos descontos, o encontro entrou para a história da Premier League quando Fábio Vieira deu lugar ao ‘adolescente’ Ethan Mwaneri, que se tornou no jogador mais novo de sempre a atuar na competição, com 15 anos e 181 dias.

O recorde anterior pertencia a Harvey Elliott, do Liverpool, com 16 anos e 30 dias.

Com este resultado, depois de ter sido provisoriamente ultrapassado por Manchester City e Tottenham, o Arsenal mantém o comando da Premier League, agora com 18 pontos, mais um do que os ‘citizens’ e do que o rival do Sporting na atual edição na Liga dos Campeões .

Por seu lado, o Brentford segue no nono posto, com nove pontos.

No outro encontro agendado para hoje, o Everton somou a primeira vitória da temporada, por 1-0 na receção ao West Ham, que continua em crise na Premier League, mantendo-se em zona de despromoção.

Com Rúben Vinagre como suplente não utilizado na formação de Liverpool, o avançado francês Maupay fez o único golo da partida, aos 53 minutos, tento que permitiu ao Everton subir ao 13.º posto, com sete pontos.

O West Ham, que na última temporada chegou a ‘sonhar’ com um possível acesso à Liga dos Campeões, segue no 18.º lugar com apenas quatro pontos e sofreu a quinta derrota na temporada, segunda consecutiva.

