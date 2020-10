Arroz: beneficios, usos, como prepararlo más saludable y en un menú

Entornointeligente.com /

Magister Lcda. Sthefania Esparza Rendón

Primera vocal de la Asociación de Nutricionistas del Guayas

Celular: 0984975580 / Correo: [email protected]

El arroz es un alimento muy versátil y nutritivo, además de ser muy económico y rendidor. El arroz es un cereal que forma parte de los carbohidratos simples (arroz blanco) y complejos (arroz integral).

Información nutricional Arroz blanco: es una fuente excelente de carbohidratos, calcio, hierro, vitaminas B1, B5, B9 y vitamina E. Arroz integral: es una fuente de carbohidrato complejo ya que no ha sido procesado totalmente. Contiene vitaminas B1, B3, B6, minerales (hierro, zinc, calcio, magnesio, fósforo, selenio, manganeso), fibra y proteínas vegetales.

Cómo hacerlo más saludable Cocinar el arroz en agua (sin aceite). Agregarle vegetales picados. Comerlo a temperatura ambiente. Menú saludable con arroz Desayuno

Colada de arroz y manzana Pan de agua Queso freso Café negro Media mañana

Huevo cocido Almuerzo

Arroz con vegetales picados Chuletas de cerdo Ensalada de pepino, tomate y cebolla con aderezo Media tarde

Papaya Cena

Arroz con vegetales picados Albóndigas Ensalada de lechuga, pimiento y zanahoria (F) Fuentes: Priya, R. Raeboline, A. Ravichandran, K. Antony, U (2019). Nutritional and functional properties of coloured rice varieties of South India: a review, Journal of Ethnic Foods 6(11). Obtenido de: https://journalofethnicfoods.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s42779-…

Saleh, A. Wang, P. Wang N. Yang, L. Xiao, Z (2019). Brown Rice Versus White Rice: Nutritional Quality, Potential Health Benefits, Development of Food Products, and Preservation Technologies, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety (Vol 18). Obtenido de: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/1541-4337.12449

