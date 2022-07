Arrollamiento fatal en la ruta Luque – San Bernardino

Entornointeligente.com /

Tamara Arce y su pareja, al igual que otras personas compraron lo que se conoce como «meet and greet» a un precio de G. 2.000.000 con el objetivo de conocer a la artista argentina Tini ya que son fanáticos de ella.

«Compramos con nuestro sacrificio, nuestros ahorros, nos ilusionaba conocer a Tini pero esto consideramos una injusticia enorme», dijo en conversación con ABC Tv.

Desde el inicio se notó la desorganización , según la denunciante, ya que no le ofrecieron un lugar específico a su llegada a la Expo de Mariano Roque Alonso , tampoco un horario ni lugar para acceder a los minutos que les correspondía para conocer a su ídola .

«Ni los guardias sabían que existía un meet and greet , nadie tenía información para ayudarnos, hasta que por casualidad le encontramos a uno de los organizadores que nos acercó hasta la oficina», comenta indignada la joven.

Ya en la oficina destinada para la ocasión, recibieron la información necesaria y las pulseras identificatorias. A medida que pasaba el tiempo también fueron llegando las otras personas que habían adquirido el mismo paquete, según el relato de la denunciante.

Solo seis «meet and greet» vendidos y muchos más «colados» Finalmente le hacen pasar a una sala, donde deberían haber estado solo las 10 personas que accedieron al paquete y la artista, pero grande fue la sorpresa, porque la sala estaba repleta de gente. Según señaló, fueron seis los «meet and greet» que fueron vendidos y las otras cuatro personas fueron ganadoras de ese paquete.

«Una de las organizadoras salió a la sala donde ya estábamos como 30 personas o más y dice que va a ingresar solo un hijo por familia , mientras nosotros seguíamos esperando. Ellos eran los privilegiados con pase libre y nosotros pagamos G. 2.000.000 para acceder a esta oportunidad», recordó.

Luego, las 10 personas fueron informadas que la artista ya no recibiría a nadie, por lo que el ambiente se volvió tenso, reclamaron, pero los organizadores culparon a l equipo de Tini , lavándose las manos. «No podemos hacer nada, su equipo es el que no quiere, no tenemos nada que ver», refirió la joven.

Tamara dijo que si bien comprende la situación, porque el equipo de la artista es muy organizado y en vez de ingresar las 10 personas, entraron unos 50 hijos de familiares de miembros de la ARP , se siente estafada.

«No hay nada que hacer, disfruten el show «, fue la respuesta final. «Nos quedamos sin nada, nos sacaron nuestro tiempo, nuestra ilusión y ahora esperamos que nos devuelvan el dinero», dijo la joven quien asegura que mataron su sueño de conocer en persona a su artista favorita, a quien sigue desde que tiene 12 años y que hoy gracias a su sacrificio pudo pagar la entrada.

Anunció que si no recibe el reembolso de su dinero acudirá a los estrados judiciales .

