Arrivano gli abbonamenti gratis per treni locali e regionali: ecco come richiederli

MADRID — A partire da oggi, le ferrovie spagnole (Renfe) mettono a disposizione abbonamenti gratuiti per treni locali (Cercanías) e a media-percorrenza. Si tratta di una misura lanciata dal governo spagnolo valida tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2022, come «incentivo al trasporto pubblico» e sostegno a pendolari e altre categorie di viaggiatori in un periodo di alta inflazione, causata in particolare dai prezzi dell’energia.

L’offerta è aperta al pubblico generale, con la condizione di effettuare almeno 16 viaggi in treni nel periodo indicato e di versare, al momento della sottoscrizione, una cauzione di 10 euro nel caso di Cercanías o di 20 euro nel caso dei treni a media percorrenza.

Ecco qual è il procedimento per ottenere l’abbonamento gratis:

-Come primo passo, gli utenti interessati devono iscriversi sul sito web renfe.com o sull’app ufficiale della società ferroviaria spagnola, un registro sul quale figurano già circa 300.000 persone.

A questo punto, ci sono distinte opzioni.

Nel caso di Cercanías:

-La prima opzione (laddove disponibile) consiste nell’ottenere l’abbonamento virtualmente, attraverso web o app (Renfe Cercanías), cercando l’opzione corrispondente.

Nel corso del procedimento, il sistema chiederà all’utente di versare la cauzione tramite carta di credito o debito. Questa cauzione, rende noto Renfe, sarà restituita automaticamente sulla carta utilizzata per il pagamento. In caso di deposito in contanti, Renfe predisporrà una modalità specifica di restituzione.

Una volta completato il procedimento, il sistema genererà un codice QR, che andrà convalidato in stazione e conservato per tutta la durata dell’abbonamento

-La seconda opzione consiste nel richiedere l’abbonamento direttamente presso le macchine automatiche delle stazioni o, qualora possibile, agli sportelli.

Nel caso dei treni a media percorrenza:

-Sarà necessario seguire i passi indicati per la seconda opzione del precedente punto (abbonamenti per Cercanías). L’abbonamento dovrà essere poi convalidato prima dell’inizio di ogni viaggio: tale passaggio si potrà effettuare di persona in stazione (presso le macchinette automatiche o gli sportelli), ma anche o via web o app (Renfe), eccetto nel caso dell’Andalusia e dell’Aragona.

In questo caso, per riottenere la cauzione dovrà essere conservato il biglietto generato.

In qualsiasi caso, Renfe consiglia di consultare, in caso di dubbio, il personale disponibile nelle stazioni.

Esistono anche abbonamenti gratis per i servizi di Renfe a scartamento metrico: in questo caso, per ulteriori informazioni è preferibile consultare il sito web di Renfe. Inoltre, va ricordato che saranno anche disponibili sconti del 50% sugli abbonamenti dei servizi Avant (alta velocità a media percorrenza).

Redazione Madrid

