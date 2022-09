Arriva Sky Glass, la tv che integra i contenuti

Entornointeligente.com /

ROMA. – Semplificare la fruizione di film, serie tv e altri prodotti in un mondo in cui si perde ormai più tempo a cercarli che a goderseli. E’ l’obiettivo di Sky che, dopo il Regno Unito, lancia anche in Italia Sky Glass, il nuovo televisore che integra i diversi contenuti: da quelli dei principali canali nazionali in chiaro a quelli dei player globali come Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre a quelli dell’offerta Sky.

«Come uno smartphone è più di un telefono, così Sky Glass è molto più di una televisione – ha detto l’amministratore delegato di Sky, Andrea Duilio, in conferenza stampa a Milano -. E’ un prodotto che semplificherà l’esperienza di visione e trasformerà la televisione in casa». Sky Glass è una piattaforma pensata per essere usata con la voce: basta dire «Ciao Sky» e pronunciare, ad esempio, il nome del proprio attore preferito per veder comparire sulla schermata tutti i suoi film disponibili tra i cataloghi di Sky e delle diverse app.

Nella Playlist, premendo il nuovo tasto «+» del telecomando, si potrà aggiungere il programma che si desidera guardare. Inoltre, con la funzione Restart chi torna a casa a show già iniziato, potrà riavviarlo con un click e guardarlo dall’inizio. «Ci sono momenti che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi – ha spiegato Duilio -. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante».

Tre i modelli disponibili del televisore, dotato di tecnologia Quantum Dot per esaltare la qualità dell’immagine e di sei speaker integrati in grado di offrire un audio Dolby Atmos: quello da 43″ a 697 euro, quello da 55″ a 995 euro e quello da 65″ a 1293 euro. Scegliendo invece il pagamento rateale, si può acquistare la tv da 65″ a 23,90 euro al mese, quella da 55″ a 17,90 euro al mese e quella da 43″ a 11,90 euro al mese.

Il tutto esclusivamente con l’abbonamento a «Intrattenimento Plus» che comprende Sky TV, con tutto ‘intrattenimento, le serie, i documentari di Sky, più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi. Sky Glass è anche la prima televisione al mondo certificata CarbonNeutral da Climate Impact Partners, perché permette di risparmiare energia incorporando tre dispositivi in uno. «Sky Glass è un grande successo in Uk, è la tv Ultra Hd più venduta in tutti i formati presenti», ha sottolineato Duilio.

Oggi partirà anche la campagna pubblicitaria che vede come protagonista Laura Pausini, finita negli ultimi giorni nella polemica sui social per non aver voluto cantare ‘Bella ciao’ in un programma tv spagnolo. «Laura è stata scelta come Brand Ambassador per la sua capacità di essere di forte ispirazione e confermiamo la nostra scelta», ha detto Sarah Varetto, Executive Vice President Communication, Inclusion and Bigger Picture di Sky Italia.

