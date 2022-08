Arrigo Sacchi recibirá el Premio del Presidente 2022 de la UEFA

Entornointeligente.com /

Madrid.- El técnico italiano Arrigo Sacchi, conocido sobre todo por sus etapas en el Milán y la selección italiana de fútbol, recibirá este jueves el Premio del Presidente que otorga la UEFA durante la ceremonia de sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones para la temporada 22/23 que tendrá lugar en el Centro de Congresos Haliç de Estambul.

🏅🇮🇹 The UEFA President's Award goes to…Arrigo Sacchi!

UEFA president, Aleksander Čeferin ※ «The endless tactical innovations he introduced are today the foundations of any footballing playbook, mirrored by generations of coaches who have followed».

Full #UEFAawards story: 👇

— UEFA (@UEFA) August 23, 2022 Así lo confirmó este martes la UEFA a través de un comunicado en el que su presidente, Aleksander Ceferin, definió este galardón como «un premio que reconoce la excelencia profesional y va más allá, honrando el legado dejado por individuos excepcionales dentro del fútbol».

«Muy pocas personas han logrado redefinir la filosofía del juego de la forma que Arrigo Sacchi fue capaz, hasta el punto de poder observar este deporte dividido en dos eras: antes y después de Sacchi», explicó Ceferin para justificar la elección del entrenador italiano.

«Las innumerables innovaciones tácticas que introdujo son hoy los fundamentos para cualquier libreto táctico, y se han ido reflejando en la forma de entrenar de varias nuevas generaciones de entrenadores» añadió el presidente de la UEFA, para quien Sacchi «reinventó el trabajo en equipo, y perfeccionó la sincronización y la mentalidad competitiva de sus equipos».

Sacchi, de 76 años, hizo historia como entrenador milanista, donde dirigió 4 temporadas para ganar, entre otros trofeos, dos Ligas de Campeones, y dirigió también a la selección italiana finalista del mundial de 1994, en el que perdió por penaltis frente a Brasil.

En España, dirigió durante unos meses al Atlético de Madrid en 1998, y en 2004, alejado ya de los banquillos, se unió como director deportivo al Real Madrid, donde apenas permaneció una temporada. Actualmente, supervisa los equipos juveniles italianos y la selección sub-21.

Este galardón, que se entrega desde 1998 (salvo en 2014 y 2015), cuenta en su palmarés con nombres tan ilustres como Paolo Maldini, Franz Beckenbauer, Raymond Kopa, Johan Cruyff, o los españoles Alfredo Di Stéfano y Juan Santisteban, además de los ganadores del año pasado: Simon Kjaer, capitán de la selección de Dinamarca, y los distintos equipos médicos que atendieron el desvanecimiento de Christian Eriksen durante un partido de la Eurocopa 2020.

