Arriba Venezuela- Bailarín venezolano, Gabriel Henriquéz participó en el videoclip de ‘’Gatúbela’’ de Karol G (+Video)

Entornointeligente.com /

Por su parte, en las últimas horas fue estrenado el más reciente tema de la cantante de música urbana colombiana, Karol G que se titula como ‘’Gatúbela’’ . A su vez, el estreno del tema vino acompañado con su propio video oficial en donde contó con la participación de un talentoso venezolano; se trata del bailarín criollo radicado en la ciudad de Barcelona, España, Gabriel Henriquéz.

VER TAMBIÉN: EN HONDURAS- Danny Ocean presentará nueva versión de su éxito ‘’Me Rehúso’’ junto a la Leona de Honduras, Cesia Sáenz

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, el bailarín venezolano no dudó en publicar un poco de lo que fue su participación en el vídeo de ‘’Gatúbela’’ de Karol G.

El criollo comentó en la descripción del post, lo siguiente: ‘’ GATUBELA 🔥 Out now ! @karolg 🫡 Fue un placer participar en este proyecto ! Thanks @pedro.artola @pat_boguslawski amazing team ❤️ Gracias a todos con los que compartí ese día 🫶 #gatubela #karolg ’’.

View this post on Instagram

A post shared by Gabriel Henriquez (@gabrielhenriquez18)

Ahora bien, por otro lado es importante destacar y hacer mención a que Gabriel Henriquéz ha colaborado con otros artistas de talla internacional como Rosalia .

View this post on Instagram

A post shared by Gabriel Henriquez (@gabrielhenriquez18)

View this post on Instagram

A post shared by GRIMEY STORE VALENCIA (@grimeystorevlc)

Redacción de Gossip Vzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com