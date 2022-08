Arrestato e rimesso in libertà due volte in 24 ore a Roma

Entornointeligente.com /

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – Arrestato, rimesso in libertà e di nuovo in manette: tutto in 24 ore. E’ la vicenda di un 27enne finlandese, senza fissa dimora, arrestato per tentata rapina e tornato libero su decisione del giudice per le direttissime e poi successivamente fermato, in flagranza di reato, per tentato furto in abitazione. Il primo arresto risale a martedì quando il giovane viene bloccato dalla polizia dopo che aveva tentato di sfilare le chiavi al proprietario di un’auto. Tra i due ne è nata una breve colluttazione durante il quale il 27enne ha cercato di strappargli l’orologio.

All’udienza per direttissima di ieri mattina a piazzale Clodio il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la liberazione del ragazzo, che poche ore dopo, intorno alle 21, è stato nuovamente arrestato, questa volta dai carabinieri, mentre cercava di arrampicarsi in un palazzo nel quartiere Monti per introdursi in un appartamento. Al termine del nuovo processo per direttissima, svolto oggi, il giudice, alla luce del tipo di reato ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora nel comune di Roma. (ANSA).

