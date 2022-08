Arrestan a anciana en su cumpleaños número 100

Entornointeligente.com /

Una mujer que cumplió 100 años recibió su último deseo de cumpleaños: ser arrestada por la policía.

Jean Bicketon ha vivido una vida ejemplar correcto y nunca ha tenido un encontronazo con la ley.

La exenfermera ha estado constantemente cuidando enfermos después de pasar décadas trabajando, y en un momento dado como enfermera del ejército durante la Segunda Guerra Mundial.

A medida que se acercaba a su cumpleaños número 100 durante el fin de semana, la comunidad vio la oportunidad de retribuir y cumplir uno de los deseos de toda su vida.

Bicketon estaba celebrando el hito con amigos cuando los agentes de la comisaría de policía de Moe la visitaron en el centro de atención residencial para personas mayores donde vive.

«Nunca me han arrestado en mi vida», le dijo a Daily Mail Australia.

«Les dije que nunca me he emborrachado y nunca me han arrestado, nunca he perdido mi licencia de conducir y nunca he cometido una infracción».

Bicketon dijo que los oficiales le colocaron esposas alrededor de las muñecas en un simulacro de arresto, informó ADN América.

«Me sorprendió que fueran bastante suaves», dijo. «Eran demasiado grandes para mí de todos modos».

Luego, Bicketon fue llevada en silla de ruedas al automóvil de policía que esperaba estacionado afuera del centro de atención para ancianos.

La centenaria reveló que fue una de sus mejores experiencias de cumpleaños hasta la fecha y agradeció a los agentes locales por alegrarle el día.

La policía de Victoria escribió en su página de Facebook que estaban felices de ayudar a Jean a tachar otro elemento de su lista de deseos.

«Ahora estamos felices de hacer este tipo de arrestos», decía la publicación.

«¡Le deseo a Jean un maravilloso cumpleaños número 100!»

