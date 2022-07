Arrendar casas. Os 25 municípios mais baratos em Portugal

Entornointeligente.com /

Dos 25 municípios mais baratos para arrendar casa em Portugal, Viseu ocupa o primeiro lugar. Esta é uma das principais conclusões do mais recente estudo do idealista que diz que, neste município do centro do país, os proprietários pedem, em média, 5,6 euros por metro quadrado.

O ranking dos cinco municípios mais baratos completa-se com Santarém (5,8 euros por metro quadrado), Viana do Castelo e Covilhã (6,1 euros por metro quadrado em ambos os municípios), Valongo (6,5 euros por metro quadrado), Leiria (6,6 euros por metro quadrado) e Braga (6,7 euros por metro quadrado).

Os dados mostram ainda que, por menos de oito euros por metro quadrado, encontram-se também os municípios de Guimarães, Torres Vedras e Moita (7,1 euros por metro quadrado nos três municípios), Maia (7,2 euros por metro quadrado), Coimbra (7,3 euros por metro quadrado), Palmela (7,4 euros por metro quadrado) e Gondomar e Montijo (7,5 euros por metro quadrado em ambos municípios).

Ainda nesta lista dos municípios mais baratos para quem quer arrendar casa, destaque para Vila Nova de Gaia, onde as casas para arrendar custam 8,2 euros por metro quadrado. Seguem-se Vila Franca de Xira (8,3 euros por metro quadrado), Aveiro (8,4 euros por metro quadrado), Setúbal (8,6 euros por metro quadrado), Seixal e Barreiro (8,8 euros por metro quadrado em ambos municípios), Olhão (9 euros por metro quadrado), Faro (9,1 euros por metro quadrado) e Sintra (9,5 euros por metro quadrado).

No último lugar do ranking, encontra-se o município de Matosinhos, onde o metro quadrado custa 9,7 euros.

Loulé é o município mais caro

O estudo encontrou também as cinco localidades mais exclusivas para arrendar casa em Portugal. Loulé encontra-se no topo da lista onde o metro quadrado custa 14,8 euros, sendo o mais caro do país. Seguem-se Lisboa (14,5 euros por metro quadrado), Cascais (14,2 euros por metro quadrado), Lagos (12,1 euros por metro quadrado), Oeiras (12 euros por metro quadrado) e Porto (11,4 euros por metro quadrado).

