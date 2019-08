Arremeten contra Neil deGrasse Tyson por controvertido tuit sobre los tiroteos en Estados Unidos

Entornointeligente.com /

El popular astro-físico y pensador estadounidense Neil deGrasse Tyson, fue criticado en las redes sociales durante las últimas horas, por un controvertido tuit sobre los tiroteos en El Paso, Texas, que dejó más de 40 víctimas fatales.

“En las últimas 48 horas, Estados Unidos perdió de manera horrible a 34 personas por tiroteos masivos. En promedio, en 48 horas también perdemos a 500 por errores médicos, a 300 por gripe, a 250 por suicidio, a 200 por accidentes automovilísticos, a 40 por homicidios con armas. A menudo nuestras emociones responden más al espectáculo que a los datos”, escribió Tyson.

Entre las miles de respuestas negativas al tuit, destacan las de figuras públicas de EEUU, como Trace Dominguez, quien escribió: “Esto es una mala pasada, es de tono sordo y frío”, citando el escrito de Tyson.

“Neil ha estado fumando hierba”, escribió Ethan Klein, criticando el texto; entre los miles que catalogaron de indolentes las declaraciones del científico.

La noticia del tiroteo fue informada por CNN el pasado sábado, detallando que el tiroteo fue perpetrado por un joven de 24 años. El sujeto llegó armado a un supermercado y disparó en contra de las personas que realizaban sus labores de compra, a su paso dejó veinte fallecidos y decenas de heridos. El domingo por la madruga, otro hombre de 21 abrió fuego en un bar de Ohio, hecho lamentable que le quitó la vida a numerosas personas.

Estos terribles hechos han perturbado a Estados Unidos y tienen a millones de personas en estado de shock. Una vez más se ha abierto el debate respecto a la prohibición de armas en la nación, a su vez señalando que estos actos fueron claramente provocados por terroristas locales en contra de la población hispana.

“Lo que aprendí del rango de reacciones es que para muchas personas, cierta información (mi tuit en particular) puede ser verdadera pero inútil, especialmente en un momento en el cual muchas personas todavía se encuentran en estado de shock, o tratando de sanar, o ambas. […] Así que si eres una de esas personas, me disculpo por no saber de antemano el efecto que mi tuit tuvo sobre ti. Por lo tanto, estoy agradecido por la franqueza y la profundidad de las reacciones críticas compartidas en mi feed de Twitter”, se disculpó Neil deGrasse.

