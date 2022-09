Arreglar la pantalla azul con el código de ERROR de la BIOS ACPI en Windows, Linux – Tipo Relax

Entornointeligente.com /

Arreglar la pantalla azul con el código de ERROR de la BIOS ACPI en Windows, Linux

«La pantalla azul de la muerte con el código de ERROR de la BIOS ACPI puede indicar una solución de problemas bastante complicada. No es un pronóstico especialmente positivo porque la mayoría de las veces se debe a fallos de hardware. Sin embargo, a menudo el problema es también un fallo del sistema que puede repararse. Como mínimo, deberías intentar resolver la BSOD manualmente.

Causas del error ACPI_BIOS_ERROR Las causas principales del fracaso son muchas y variadas:

Mala configuración de la BIOS; Daños en el sistema operativo; Fallo del conductor; Mal funcionamiento del disco duro; Fallo físico del procesador o de la RAM. Lo característico del error ACPI_BIOS_ERROR es que es multiplataforma. Puede aparecer en todas las versiones de Windows, así como en Linux, Ubuntu. El error puede ir acompañado del código 0x000000A5 o no. Se sabe que ocurre una vez y desaparece después de un reinicio, pero hay casos en los que después de cada inicio aparece la BSOD y no te deja entrar en el sistema.

¿Cómo solucionar el ERROR BSOD ACPI de la BIOS? Empecemos la solución por las vías más fáciles de aplicar. Deberían ser probados por todos. Si funcionan, estupendo, ahora ya sabes cuál era el problema. En los casos en los que no funcionan, puedes sacar la conclusión lógica de un problema de hardware.

Actualiza y reinstala los controladores A menudo aparecen «pantallas azules de la muerte» con varios códigos debido a problemas con los controladores. Las averías pueden ser causadas por controladores de dispositivos anticuados, actualizados pero problemáticos e incompatibles. Merece la pena actualizarlos. Si se sospecha que el error ha empezado a producirse después de una determinada actualización de software o de la conexión de un nuevo dispositivo, vale la pena intentar una reversión.

Escaneo del sistema autónomo Varios usuarios han respondido positivamente a este método, han conseguido arreglar su BSOD con «Windows Defender». Para ello, tienes que arrancar el sistema en «Modo seguro», abrir «Configuración» ※ «Seguridad» y seleccionar «Analizar sin conexión». Hay muchas posibilidades de que esto funcione.

Restaurar el sistema Otro método que ha recibido comentarios positivos de los usuarios. Es aplicable a los ordenadores portátiles, especialmente a los dispositivos de Samsung. La idea es la siguiente:

Apaga el portátil y desconecta la unidad de disco. Arranca el ordenador y entra en el «modo de recuperación» (normalmente con la tecla F4). Conecta la unidad SSD y selecciona una opción de recuperación adecuada. Ejecuta la actualización del SW y actualiza la BIOS. Desinstalar el software recientemente instalado Si se ha instalado un software en el pasado reciente que puede ser perjudicial para tu BIOS, merece la pena eliminarlo. En general, merece la pena eliminar todos los programas dudosos y los que se ejecutan activamente o gestionan archivos del sistema.

Configuración de ACPI y AHCI Ten en cuenta que el estándar ACPI es realmente necesario para Windows y no es conveniente desactivarlo. El ordenador no podrá arrancar, ya que ACPI automatiza la gestión de la energía de los componentes del PC. Sin embargo, no es raro que se cambie a un modo de menor potencia. La opción ACPI se encuentra en la BIOS y se ajusta a S1. Esta solución es especialmente útil para quienes el error se produce después de despertar del modo de hibernación. También puede funcionar la desactivación de AHCI a través de la BIOS.

Desactivar el hardware externo En el momento en que el sistema se inicia después de que aparezca el BSOD ACPI_BIOS_ERROR, debe haber un mínimo de hardware conectado a él. Es mejor desactivar casi todo lo ajeno y conectarlo después de un arranque completo. El software necesario se instalará y el error no debería aparecer.

Desactivar el overclocking Al hacer overclocking en tu memoria RAM, CPU o tarjeta gráfica, la «pantalla azul de la muerte» puede ser la norma. Depende del modelo de hardware, algunos no son adecuados para el overclocking. Devuelve tu hardware a las velocidades por defecto de fábrica a través del software.

Comprobación del estado de la RAM El fallo de una de las tarjetas RAM puede ser la causa del problema. Lo mejor es diagnosticar la memoria RAM, esto se puede hacer con las herramientas integradas del sistema operativo o con la utilidad MemTest86. Se recomienda utilizar la segunda opción creando una unidad flash de arranque automático.

Reinstala el sistema operativo Si se ha producido un ERROR de la BIOS ACPI al intentar instalar el sistema, conviene cambiar el modo. Por ejemplo, si la instalación estaba en modo de compatibilidad, prueba con el modo Legacy y viceversa.

La mayoría de los pasos anteriores son aplicables a los sistemas Windows, Linux, Ubuntu, etc. Unix, por lo que es una buena idea cambiar el modo. sistemas Unix, por lo que probablemente funcionará en todas partes. Si nada de lo anterior ayuda, el ERROR DE BIOS ACPI está causado por un fallo de hardware. Lo más frecuente es que los usuarios se enfrenten a fallos en la memoria RAM y en los procesadores. Merece la pena que un centro de servicio técnico los diagnostique.

