Arreaza rechazó las declaraciones del Canciller de Canadá sobre las elecciones del 6-D

El Canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, desestimó este jueves las declaraciones de su homólogo de Canadá, François-Philippe Champagne, en las que descalifica las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre,y convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) nombrado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

El pasado miércoles el canciller Champagne, aseguró que Venezuela “merece elecciones libres y justas”, uniéndose así a varios países que han solicitado transparencias en los comicios parlamentarios.

“El pueblo de Canadá merece una política exterior soberana, no un gobierno subordinado a los intereses de Donald Trump, que apoya e impone sanciones ilegales, generando carencias y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela”, dijo en un mensaje publicado en Twitter.

The people of #Canada deserve a sovereign foreign policy, not a government subordinated to the interests of Donald Trump, which supports imposing illegal “sanctions”, generating needs and crimes against humanity against the Venezuelan people. https://t.co/n7ibmRbSZx

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) September 24, 2020

