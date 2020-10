Arrancará nueva semana de “flexibilización” protagonizada por las colas de gasolina

Entornointeligente.com /

Vista aérea de automóviles en fila mientras los conductores esperan para repostar los tanques de sus vehículos cerca de una estación de servicio en Caracas. (Foto de Federico PARRA / AFP)

Durante sus declaraciones ante la televisora estatal este domingo 4 de octubre, Nicolás Maduro anunció otra semana de flexibilización de la cuarentena por Covid-19, del lunes 5 al domingo 11, cuando supuestamente se restablecerá el suministro de combustible tras la llegada de la gasolina iraní a Venezuela.

“Vamos, a partir de mañana, a la nueva etapa del 7 + 7 plus”, expresó Maduro. “En Venezuela hemos decidido cuidarnos. Nos estamos preparando”.

La quinta etapa del 7 + 7 plus es para administrar tratamientos (…) y para asegurar el avance victorioso de la vacuna rusa”, agregó.

Nicolás Maduro junto a Delcy Eloína Rodríguez y Carlos Alvarado. Foto: Cortesía

“Estamos pensando en las Navidades felices y familiares de Venezuela con pandemia”, comentó el vocero chavista, quien incluso se refirió a los “perniles” que el chavismo suele distribuir en campaña.

La próxima semana de flexibilización de la cuarentena por Covid-19 estará protagonizada por la supuesta reactivación del suministro de combustible anunciada por el funcionario chavista, Tareck El Aissami, tras semanas de sensible escasez que provocó protestas generalizadas.

Asimismo, los docentes venezolanos preparan diversas manifestaciones para reclamar mejoras salariales y para evidenciar el inestable arranque de las clases escolares en todos los niveles educativos.

Según voceros del gremio, el régimen de Maduro ha fracasado tanto en la reanudación de las clases, mientras la mayoría de los niños y jóvenes venezolanos se encuentran imposibilitados de recibir educación a distancia entre las fallas eléctricas y de conexión digital.

