Arranca en Torreón Taller de Composta y Huertos Urbanos

Entornointeligente.com /

Torreón.- Con más de 230 participantes inscritos, esta mañana comenzó el Taller Interactivo de Composta y Huertos Urbanos ¡Manos a la Composta!, en Bosque Urbano, por parte de la dirección de Medio Ambiente, dentro de las actividades destinadas a conmemorar el Día Mundial Sin Bolsas de Plástico.

El titular de la dependencia, Felipe Vallejo López , informó que los grupos son divididos en pequeñas cantidades, para resguardar la salud de los participantes, quienes asistirán cada viernes, hasta el mes de noviembre, de las 09:00 a las 12:00 horas.

Recordó que es necesario que la ciudadanía comience a adoptar nuevos hábitos, con respecto al uso de las bolsas de plástico, ya que en el mes de agosto, quedan prohibidas, esto de acuerdo a la nueva legislación en el Estado de Coahuila.

Además, fue inaugurado el juego de la Ruleta, por el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, quien aseguró que ha sido un trabajo muy arduo el de la dirección de Medio Ambiente, con la entrega de más de 50 mil bolsas reutilizables, fomentando así el reutilizar.

Te puede interesar Por falta de producción regresan a casa a 800 trabajadores de Micare En esta actividad, participaron regidores, directores de área y ciudadanos, quienes giraban la Ruleta, para que enseguida les formularan una pregunta y las repuestas correctas, ameritaban un premio como bolsas de tela reutilizables, termos con la leyenda del Programa “Yo Reutilizo”, artículos de papelería, entre otros”.

Para cerrar las actividades de este día, Daniel Salcedo Serrano , encargado de los Residuos Sólidos de la dirección de Medio Ambiente , ofreció la conferencia “La biodegradabilidad de las bolsas en la actualidad- pruebas de campo”.

Explicó que en el Taller de Composta , se van a hacer pruebas de campo con las bolsas biodegradables que se entregan en los establecimientos comerciales, con el objetivo de comprobar si realmente lo son por medio de distintas pruebas, donde se tomará el tiempo de degradación, sometidas a ciertas temperaturas y con un entierro especial.

Te puede interesar Restaurantes, fondas y cafeterías sufren reducción de horarios por alza de COVID-19 en Monclova Sandra G. Gómez Nací en la ciudad de Torreón. Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC) , y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna . Soy hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR) . Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda. Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia.

LINK ORIGINAL: Vanguardia

Entornointeligente.com