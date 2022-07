Arquitour Chacao te invita a recorrer los Distritos Petroleros de Caracas

Entornointeligente.com /

CARACAS.-El arquitecto y docente de la UCV y USB, también guía del programa Arquitour de Cultura Chacao, Orlando Marín apuntó que los distritos urbanos petroleros de Caracas en su época se instalaron en la ciudad compañías petroleras y alrededor de esas edificaciones corporativas se desarrollo una dinámica muy parecida a los campamentos petroleros.

«Habían una cantidad de empleados que básicamente eran norteamericanos que llegaron incluso a vivir en las edificaciones», agregó.

Marín conversó de los Distritos Petroleros de Caracas, que pueden ser conocidos en los recorridos que ofrecen en Arquitour Chacao, a propósito del 455° aniversario de la ciudad se creó un recorrido con Arquitour Chacao bajo el concepto de conocer la historia de los distritos petroleros a través de un tour en autobús y otro tramo a pie conocieron lo épico de ese momento.

Indicó que Caracas, tiene tres distritos urbanos petroleros, el primero denominado por el profesor y arquitecto Henry Vicente, el «Primer Distrito Petrolero de Caracas» ubicado en la urbanización San Bernardino. El segundo queda en Los Chaguaramos, y el tercero en Altamira.

Estas obras se denominaron «Distritos Petroleros» , porque fue donde las grandes transnacionales construyeron sus edificios.

Comentó en el progr ama Dos más Dos de Unión Radio, que diseños de estos edificios fueron realizados en el exterior, y es lo que llaman arquitectura corporativa. Los especialistas norteamericanos le dieron por nombre rascacielos horizontales por el tipo de construcción.

Estos recorridos iniciaron el pasado sábado, y muestran la historia de la arquitectura de los principales hoteles y construcciones que se hicieron en la ciudad.

Informaron que tienen previsto realizar otro Arquitour, y la información la darán a través de sus redes sociales

View this post on Instagram A post shared by Arquitour Chacao (@arquitour_chacao)

Escuche la entrevista del programa Dos más Dos, de Unión Radio.

Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com