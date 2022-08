Arqueros hablaron de su microciclo con la Tri

Entornointeligente.com /

Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle fueron convocados a un microciclo con la Selección del Ecuador . Los cuatro goleros se refirieron a su trabajo y al llamado.

Los futbolistas citados se hicieron presentes en la Casa de la Selección para ponerse a las órdenes de Diego Carranza , preparador de arqueros de la Tri. Con él revisaron videos, tuvieron una charla y realizaron trabajos físicos.

Las actividades que realizaron se llevaron a cabo en el gimnasio y en el terreno de juego. Durante sus labores en la cancha se enfocaron en la ubicación y recomponer posicionamientos.

Después de su llamado y entrenamiento, los porteros brindaron declaraciones en torno a su experiencia. El departamento de prensa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) recogió las declaraciones de todos los llamados, quienes forman parte del ámbito local.

Alexander Domínguez Alexander Domínguez es considerado el titular en su posición dentro del equipo nacional. Tras un paso por el Deportes Tolima de Colombia, donde fue marginado por sus errores, volvió a Liga de Quito para sumar minutos.

Él se mostró agradecido por haber sido citado una vez más y destacó el valor de los llamados. » Viene bien este microciclo. Lo tomamos con mucha exigencia y salió muy bien. Espero que se repita, por el bienestar de nosotros, para estar más cerca de la Selección», puntualizó.

Domínguez formó parte de todo el proceso de eliminatorias con Gustavo Alfaro . A su vez, estuvo presente en el Mundial de Brasil 2014, último de equipo nacional.

Hernán Galíndez El portero volvió para jugar en Aucas tras un paso fugaz en la Universidad de Chile . Con los araucanos fue víctima de hostigamiento y acoso por parte de los aficionados.

El argentino nacionalizado ecuatoriano resaltó el compromiso con sus compañeros y la sana competencia en el grupo. » Si al que ataja le va bien, le va bien a todos «, dijo.

Galíndez, al igual que Alexander Domínguez, estuvo presente en la mayoría fechas clasificatorias de la Copa del Mundo . En su intervención destacó el partido en el que atajó frente a Argentina y agradeció el apoyo que tuvo de toda la afición , pues nunca había vivido algo similar.

Moisés Ramírez Ramírez es uno de los miembros más destacados de Independiente del Valle. Además, estuvo en las plantillas juveniles de Ecuador y consiguió el Campeonato Sudamericano sub – 20 y el tercer lugar en el Mundial de aquella categoría.

La ‘Araña’ se dirigió a la afición y pidió su respaldo. Asimismo, señaló que buscará mantenerse dentro de la plantilla .

​Gonzalo Valle El guardameta del Guayaquil City fue incluido por primera vez en este tipo de entrenamientos. Aunque estuvo en duda debido a una dolencia que sufrió en el último partido de su club, esta no fue grave.

Al unirse a la Tri no pudo ocultar su emoción por lo logrado. » Es un sueño que he tenido desde niño y que creo que es de todo futbolista (…) Fue una experiencia bastante linda y estoy seguro que no será la primera ni la última.»

