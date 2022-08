Arnoldo Wiens busca consolidar candidatura con oficialismo

Entornointeligente.com /

El precandidato a la presidencia de la República por el movimiento oficialista, Arnoldo Wiens , y el candidato a la vicepresidencia, Juan Manuel Brunetti, se reunieron este miércoles con los diputados de la bancada oficialista a fin de «fortalecer los vínculos» con los legisladores colorados. El domingo pasado Wiens fue confirmado como precandidato tras la renuncia de Hugo Velázquez.

La líder del movimiento Fuerza Republicana, Jazmín Narváez, reconoció que «a todos nos hubiera gustado poder ser más protagonistas en este proceso», con relación a la designación del ex ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), como precandidato.

«Vimos que fueron decisiones rápidas y nosotros, los diputados, hemos consentido, nosotros nos hemos ido sin invitación previa, hemos abrazado la decisión porque consideramos que la decisión, en primer término, fue rápida y clara la decisión que toma el vicepresidente (Hugo Velázquez), y luego es que estamos presentando una opción valida», sostuvo.

Dijo que están «esperanzados» que en el Tribunal Electoral Partidario (TEP) prime el criterio de participación y que habilite a la nueva chapa del movimiento oficialista.

Por su parte, Wiens señaló la importancia de los diputados departamentales dentro de la campaña electoral.

«Vinimos a fortalecer los vínculos con los diputados de todos los departamentos a los efectos de coordinar las acciones», comentó.

Adelantó que si el TEP rechaza su candidatura, recurrirán al Tribunal Superior de Justicia Electoral .

Samaniego no se mostró muy convencida Este miércoles, la senadora oficialista Lilian Samaniego admitió la designación de significativamente corrupto por parte de los Estados Unidos al vicepresidente Hugo Velázquez y su posterior renuncia a su candidatura y cargo en el Poder Ejecutivo.

«Escuché la presentación de Wiens, bienvenido al proyecto y vamos a estar escuchando sus propuestas», afirmó la legisladora, quien dijo que como Wiens es parte del oficialismo será escuchado, aunque dejó entender que este no estaba dentro de Fuerza Republicana.

Según la diputada Jazmín Narváez, todo es cuestión de dialogar y el hermano de la senadora, el diputado Arnaldo Samaniego, podría fungir de mediador, siendo uno de los militantes más activos.

«Arnoldo ha acompañado el recorrido de todo este proceso de un año de candidatura de Hugo Velázquez. Él incluso para no entorpecer el proceso electoral interno no se había postulado al Senado, cosa que otros ministros no hicieron. No es que no sea parte», manifestó.

Wiens también habló al respecto y aseguró que acompañó el proceso electoral de Velázquez, y era delegado de dos departamentos por el movimiento.

