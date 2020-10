Arnold Schwarzenegger fue nuevamente operado del corazón

Entornointeligente.com /

A sus 73 años, el actor y político Arnold Schwarzenegger fue sometido a una nueva cirugía cardíaca, que resultó exitosa.

En la clínica Cleveland de Estados Unidos le reemplazaron la válvula aórtica, apenas dos años después de que le colocaran una válvula pulmonar.

De acuerdo con la información que compartió el exgobernador de California en el post que realizó, se encuentra en buenas condiciones de salud tras su tercera operación del mismo órgano y espera estar completamente bien pronto.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA

— Arnold (@Schwarzenegger) October 23, 2020 En la imagen que subió Arnold en sus redes, se puede observar que está recostado en la cama del hospital, mientras tiene conectados varios cables a su cuerpo. No obstante, lo que llamó la atención y tranquilizó a sus seguidores fue que se mostró sonriente y de buen ánimo.

Schwarzenegger afirmó que tal es su buena condición de salud que ha salido a caminar en Cleveland, cuyas estatuas ha disfrutado.

“Me siento fantástico… ¡Gracias a todos los médicos y enfermeras!”, indicó.

Agencias

SuNoticiero

LINK ORIGINAL: Su Noticiero

Entornointeligente.com