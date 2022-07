Arán de las Casas revela la situación por la que está atravesando tras el nacimiento de su hija «me siento un poquito frustrado» (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

El cantante venezolano Arán de las Casas se reportó en sus redes sociales para hablar con sus seguidores sobre Arantza Andrea, su nueva hija con Rosmeri Marval. En este caso, el artista criollo comentó que todo va muy bien y la bebé se comporta perfecto, además hizo un paréntesis para hablar sobre su hijo Ian Gael de 3 años de edad y hablar de su comportamiento tras la llegada de su hermana, añadiendo «Me han preguntado mucho, Ian se ha adaptado realmente muy bien, es super cariñoso, la besa a cada rato, esta super pendiente de ella, lo único que tiene el gordito es que obviamente quiere más atención, no mía sino de la mamá».

Asimismo, el cantante añadió que cosas que normalmente hace su hijo cómo bañarlo, jugar con él o cualquier otra actividad, ahora Ian quiere hacerlas con Rosmeri, quien se encuentra ocupada velando por las atenciones de la recién nacida. Por este motivo, Aran confesó «Me siento un poquito frustrado por qué a mí me gustaría ser un mejor papá, me gustaría ayudar más, pero hay cosas que yo no puedo hacer. Rosme le da tetica a la gorda y al mismo tiempo tiene que atender a Ian porque no quiere nada conmigo sino con ella, entonces es díficil, es un poquito frustrante para mi en el buen sentido, pero bueno es la situación que nos ha tocado».

Finalmente Aran concluyó que Rosmeri y él están haciendo un buen equipo para atender a ambos niños, declarando amor a su esposa por ser una mujer muy fuerte con el parto y con la atención del hogar y de los pequeños «quisiera yo ser como ella».

