Arán de las Casas recordó cuando Daniela Barranco y la Vero Gómez se burlaron del nombre de Ian Gael (VIDEO)

Entornointeligente.com /

La animadora venezolana Viviana, quien habló con Arán y su pareja Rosmeri Marval sobre todo respecto a su relación y su vida artística, preguntó al cantante y ex actor cómo se defienden de los comentarios mal sanos en las redes sociales para evitar que esto afecte su vida personal y su matrimonio.

¿Quieres recibir nuestro exclusivo boletín informativo en tu correo? ¡Suscríbete a #BoletinPatilla! En este caso, Aran expresó que desde que están en el medio luego de su estrellato en ‘Somos tú y yo’, han leído muchos chismes sobre ambos, agregando que nunca le han dado importancia a ninguno, sin embargo el artista reconoció que hubo una vez en que pecó de responder a una polémica y que actualmente se arrepiente.

Por este motivo, explicó «Respondimos una vez, Ian estaba recien nacido, hubo una polémica en un programa de chismes, y yo ahora con la madurez que he adquirido, ahí está, las chamas de la polémica, ya hable con ellas y todo bien, no pasa nada, no hay rencor, yo fui un idiota al haber respondido, porque realmente también yo me deje llevar por las redes».

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com