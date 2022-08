Arménia pede ao mundo que trave as «ações agressivas» do Azerbaijão

Entornointeligente.com /

A Arménia pediu esta quarta-feira à comunidade internacional que ajude a parar as «ações agressivas» do Azerbaijão após um surto de violência entre os vizinhos na região disputada de Nagorno-Karabakh que matou três soldados.

Yerevan «pede à comunidade internacional que tome medidas para impedir as ações e atitudes agressivas do Azerbaijão e ative os mecanismos necessários para fazê-lo», disse o Ministério das Relações Exteriores da Arménia, em comunicado.

Azerbaijão diz que assume o controlo de pontos estratégicos de Karabakh O Azerbaijão anunciou que assumiu o controlo de várias alturas estratégicas na região. O exército azeri disse que conduziu a operação, apelidada de «Vingança», em resposta às «ações terroristas de grupos armados arménios ilegais no território do Azerbaijão», que tiraram a vida de um soldado azeri.

Os arqui-inimigos Arménia e Azerbaijão travaram já duas guerras – em 2020 e na década de 1990 – pela região de Nagorno-Karabakh, povoada por arménios do Azerbaijão.

Seis semanas de combates no outono de 2020 resultaram em mais de 6.500 mortes e terminaram com um acordo de cessar-fogo mediado pela Rússia.

A Arménia cedeu partes do território que controlava por décadas, e a Rússia enviou cerca de 2.000 forças de paz para supervisionar a frágil trégua, mas as tensões persistem, apesar de um acordo de cessar-fogo.

Na quarta-feira, o Ministério da Defesa do Azerbaijão disse que as tropas do Karabakh atacaram posições do exército do Azerbaijão no distrito de Lachin, que está sob a supervisão da força de paz russa, matando um recruta do Azerbaijão.

UE pede fim imediato das hostilidades A União Europeia pediu já uma «cessação imediata das hostilidades» entre as forças do Azerbaijão e da Arménia em Nagorno-Karabakh. «É essencial diminuir a escalada, respeitar totalmente o cessar-fogo e retornar à mesa de negociações para buscar soluções negociadas», disse o porta-voz do chefe de política externa da UE, Josep Borrell, em comunicado.

«A União Europeia continua empenhada em ajudar a superar as tensões e continuar o seu compromisso com a paz e a estabilidade sustentáveis ​​no Sul do Cáucaso», acrescentou o porta-voz de Borrell.

Rússia acusa Azeris e promete estabilidade A Rússia responsabilizou o Azerbaijão pela quebra do cessar-fogo na disputada região de Nagorno-Karabakh, mas promete estabilizar a situação. «Na área de Saribaba, o regime de cessar-fogo foi violado pelas forças armadas do Azerbaijão», disse o Ministério da Defesa russo em comunicado, acrescentando que «o comando da força de paz russa, com representantes do Azerbaijão e da Arménia, está a tomar medidas para estabilizar a situação».

