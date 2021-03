Universitario vs. Cantolao por Gol Perú: horario y por dónde seguir el partido por la Liga 1 Betsson

Entornointeligente.com / Universitario vs. Cantolao EN VIVO por Gol Perú se enfrentan este viernes 19 de marzo en duelo por la segunda jornada del Grupo A de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson 2021 . El encuentro se programó para las 3.00 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, con transmisión EN DIRECTO vía Gol Perú (canal 14-714 HD de Movistar). Además, podrás seguir el minuto a minuto y todos los goles por La República Deportes .

Universitario de Deportes inició su revancha por la conquista del título con un amargo empate 1-1 contra Melgar de Arequipa. La ‘U’, que abrió el marcador con gol de Hernán Novick, se perdió un penal a través de Enzo Gutiérrez en la segunda parte que pudo haber cambiado la historia del duelo. Tras ello, los cremas se dejaron igualar el resultado con un tanto de Jhonny Vidales desde los doce pasos.

Por su parte, la Academia Cantolao perdió 2-0 ante Carlos A. Mannucci con tantos de Mauro Guevgeozián y José Carlos Fernández.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Cantolao? México: 2.00 p. m. Perú: 3.00 p. m. Colombia: 3.00 p. m. Ecuador: 3.00 p. m. Estados Unidos: 3.00 p. m. Bolivia: 4.00 p. m. Venezuela: 4.00 p. m. Paraguay: 5.00 p. m. Chile: 5.00 p. m. Brasil: 5.00 p. m. Argentina: 5.00 p. m. Uruguay: 5.00 p. m. España: 10.00 p. m. Francia: 10.00 p. m. Alemania: 10.00 p. m. ¿Qué canal transmite el Universitario vs. Cantolao EN VIVO? Perú: Gol Perú y Movistar Play. ¿Cómo ver Universitario vs. Cantolao por Gol Perú? Si quieres mirar la transmisión del partido entre Universitario vs. Cantolao vía Gol Perú , puedes sintonizar los canales 14 (SD) y 714 (HD) en cualquier paquete digital de Movistar TV, así como las frecuencias 114 (SD) y 814 (HD) en todos sus paquetes satelitales.

También puedes ver la señal de Gol Perú EN VIVO desde cualquier dispositivo gracias a Movistar Play, una plataforma de transmisión disponible para usuarios de diferentes servicios Movistar.

¿Cómo ver Gol Perú EN VIVO? Existen dos formas de disfrutar la señal de Gol Perú EN VIVO . Una es por televisión, al sintonizar el canal en cualquier paquete de Movistar TV. La otra es vía online, desde cualquier dispositivo a través de Movistar Play y requiere que cuentes con el citado servicio de TV paga o seas usuario de dúo, trío, total o móvil.

Puedes ver el partido entre Universitario vs. Cantolao por internet a través de la señal en directo de Gol Perú en Movistar Play .

Todo lo que necesitas para gozar de la transmisión es tu nombre de usuario y contraseña de Movistar Play. Si aún no dispones de ellos, puedes generarlos en la página con tus datos de dúo, trío, total o móvil.

¿Qué canal es Gol Perú en Movistar? Movistar TV (digital): 14 (SD) y 714 (HD) Movistar TV (satelital): 114 (SD) y 814 (HD). ¿Cómo ver Gol Perú por Facebook? La señal en vivo de Gol Perú no está disponible en Facebook . Sin embargo, su página oficial en esta red social comparte los acontecimientos minuto a minuto de los partidos de la Liga 1 Betsson con videos de los goles, así como los momentos más destacados de las entrevistas, programas de análisis que transmite y contenido adicional.

¿Cómo ver Gol Perú por YouTube? La señal en vivo de Gol Perú no ha sido habilitada en YouTube. Sin embargo, su canal oficial en esta plataforma comparte videos de los goles y resúmenes de los distintos compromisos de la Liga 1 y Liga 2, así como las declaraciones de los protagonistas.

¿Cuál es la app de Gol Perú? Hasta el momento, no hay una app específica para ver las transmisiones de Gol Perú. No obstante, la señal en directo de este canal está incluida en la aplicación Movistar Play Perú, que puede ser descargada en App Store y Google Play y cuya programación EN VIVO está disponible para los usuarios de dúos, tríos, total o móvil Movistar.

¿Qué es Gol Perú? Gol Perú es un canal de deportes peruano con una programación dedicada al fútbol las 24 horas del día. Esta señal transmite los partidos de la Liga 1 Betsson EN VIVO, así como los de diferentes competiciones disputadas en el Perú.

Liga 1 Betsson, últimas noticias: Carlos Stein tras fallo del TAS: "No puede materialmente ejecutarse" Liga 1 Betsson: Héctor Bidoglio presentó su renuncia como DT de la San Martín Presidente de Grau: "Vamos a esperar los efectos jurídicos de la resolución"

