Armas, ódio e conspirações criam «risco de extrema violência política» nos EUA

Com a sombra de uma guerra civil a envolver cada vez mais as reflexões sobre o futuro dos Estados Unidos, tanto nos estudos das universidades como nos títulos dos principais jornais norte-americanos, um grupo de investigadores da Universidade da Califórnia lançou uma sondagem, mais abrangente do que outras num passado recente, sobre os riscos de o país mergulhar numa espiral de violência política nos próximos anos. Os resultados preliminares, publicados este mês, deixaram os autores ainda mais preocupados do que já estavam.

