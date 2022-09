Armando Benedetti sobre Juan Guaidó: No existe ni aquí ni en Venezuela

Entornointeligente.com /

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, habló con Semana sobre su gestión diplomática en el territorio bolivariano y sentenció que «Juan Guaidó no existe ni acá ni en Venezuela».

«Monómeros pasará al gobierno de Nicolás Maduro, eso quedó estipulado desde que el gobierno de Gustavo Petro reconoció al presidente Maduro. Eso es de Venezuela, no es de Juan Guaidó, porque Guaidó no es nadie», manifestó.

Por otra parte, Benedetti al hacer un balance sobre el primer mes como embajador de Colombia en Venezuela, señaló que ha sido «muy positivo».

«Gustavo Petro no tiene un mes de posesionado y yo ya estaba en Venezuela como embajador, lo cual manda un mensaje de confianza al país vecino debido a la cercanía que tengo con el presidente. Si revisan, en menos de 24 horas hice algo que no ha hecho ningún embajador: me reuní con el presidente Nicolás Maduro; la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entre otros», indicó.

T/CO con información de Globovisión Etiquetas Armando Benedetti Gustavo Petro Juan Guaidó Monómeros Nicolás Maduro

LINK ORIGINAL: Correo del Orinoco

