Arma contra Kirchner estaba cargada con cinco balas y fue gatillada, pero no se disparó

«Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas no se disparó pese a haber sido gatillada», dijo el mandatario en un mensaje a la Nación. «Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado la democracia» en 1983, refirió el mandatario. Lee también: Detienen a hombre que apuntó con un arma a la cabeza de Cristina Kirchner [videos] La imagen del hombre que apunta, a muy corta distancia, al rostro de Kirchner fue reproducida por varios canales de TV. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó sobre la detención del hombre en la noche del jueves, cuando la también presidenta del Senado regresaba desde el Parlamento a su domicilio en el barrio de Recoleta de Buenos Aires. «Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente de (la policía) Científica como para evaluar las huellas y la capacidad y la disposición que tenía esta persona», dijo el ministro. El hombre se acercó a Kirchner en medio de la multitud que la esperaba para saludarla y pedirle una firma en su libro autobiográfico. Lee también: Ola de calor en California provoca incendios forestales en más de 2,000 hectáreas En medio de una creciente polarización, cientos de militantes se han congregado desde la semana pasada ante el domicilio de Kirchner, de 69 años, acusada de corrupción durante su gobierno (2007-15) y contra quien la Fiscalía solicitó una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación perpetua. «Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. Argentina no puede perder ni un minuto más, es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad», expresó Fernández. «Me he comunicado con la jueza que investiga lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos. También que asegure la vida del acusado que se encuentra detenido», añadió. Lee también: Con 230 millones de años, descubren en Zimbabue al dinosaurio más antiguo de África El atacante sería un hombre de 35 años de edad, de nacionalidad brasileña, según la prensa. El presidente decretó este viernes como día feriado para que «el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta». Repudio El ataque a la vicepresidenta fue rechazado por la coalición opositora Juntos por el Cambio, que solicitó una investigación de los hechos, y también por el gabinete de ministros y varios dirigentes políticos latinoamericanos. «Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner, que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad», escribió en Twitter el expresidente de centro-derecha Mauricio Macri (2015-19). Lee también: Hermano menor del presidente de Chile es agredido a tres días del plebiscito El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó un mensaje de solidaridad en Twitter. «Enviamos nuestra solidaridad a la vicepresidenta CFKArgentina, ante el atentado contra su vida. Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la Paz del hermano pueblo argentino. ¡La Patria Grande está contigo compañera! #FuerzaArgentina #FuerzaCristina», escribió. Igualmente, el presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su apoyo a Kirchner, junto al expresidente boliviano Evo Morales. «Repudiamos enfáticamente el atentado contra la vida de la hermana @CFKArgentina, vicepresidenta de #Argentina. Desde el Estado Plurinacional de #Bolivia, enviamos todo nuestro apoyo a ella, su familia, el gobierno y el pueblo argentino. #TodosConCrsitina», escribió Arce en Twitter. Lee también: Polonia pide a Alemania $ 1.5 billones por daños en la Segunda Guerra Mundial La vicepresidenta recibió además el respaldo del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, quien declaró en Twitter: «Estamos aliviados de saber que la Vicepresidenta @CFKArgentina esté bien. Estados Unidos se une a la Argentina y a toda la gente pacífica en el rechazo a la violencia, el extremismo y el odio en todas partes». Acusación Kirchner, líder de la corriente de centro-izquierda del peronismo en Argentina, está acusada junto a otras doce personas por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravadas, por supuestamente haber favorecido desde la presidencia al empresario Lázaro Báez con la atribución de licitaciones en la provincia de Santa Cruz (sur), su bastión político. Lee también: Trump acepta entregar sus registros financieros a un comité del Congreso La vicepresidenta goza de fueros parlamentarios, que en caso de una condena la preservan de la prisión y de la inhabilitación. El juicio debe comenzar la semana próxima la etapa de alegatos de la defensa. Se estima que Kirchner podrá intervenir hacia fines de septiembre. La Fiscalía calculó en unos 1.000 millones de dólares la suma que habría sido defraudada al Estado. Kirchner ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos cuando fue presidenta, pero aún enfrenta cinco procesos. Más en Andina: ?? La imagen del hombre que apunta a la cabeza de Cristina Kirchner cuando ella baja del automóvil que la llevó a su residencia fue reproducida por varios canales de TV https://t.co/koS35k8xNp pic.twitter.com/1VSenrrRZW

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 2, 2022 (FIN) AFP/LIQ Publicado: 1/9/2022

