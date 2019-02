Arlén, la joven trans que no fue aceptada en el Liceo 1: “Que algunos colegios puedan seleccionar a sus estudiantes es una discriminación”

Entornointeligente.com /

La adolescente que pidió trasladarse al Liceo N°1 Javiera Carrera tras denunciar episodios de discriminación en el Liceo de hombres Barros Borgoño, no podrá concretar su anhelo. Ahora, permanece en un limbo luego que la municipalidad de Santiago rechazara su matrícula, bajo el argumento de que el proyecto educativo del establecimiento no contempla el ingreso de niñas trans. Como muestra de apoyo a la estudiante, la agrupación Organizando Trans Diversidades (OTD) convocó a una manifestación para este jueves a las 9:00 horas en el frontis de la Municipalidad de Santiago. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

A pesar de que la Ley de Identidad de Género, la Ley Zamudio y la Circular 0768 del Ministerio de Educación consignan que no se puede negar la educación por razones de identidad o expresión de género, la Dirección de Educación Municipal de Santiago negó la matrícula a la joven trans Arlén Aliaga, argumentando que no hay vacantes en el Liceo 1 de niñas Javiera Carrera y que el proyecto educativo del establecimiento no permite el ingreso de niñas trans.

En la municipalidad ofrecieron como alternativa matricular a Arlén en un liceo mixto de Santiago. Sin embargo, la afectada junto a su familia rechazaron la propuesta. No sólo porque ya ha sufrido discriminación en esos colegios, sino también porque ha recibido mensajes de estudiantes del Liceo N°1 que le aseguran que sí existen cupos para tercero medio en ese establecimiento.

“Que algunos colegios puedan seleccionar a sus estudiantes es una discriminación”, lamentó la joven que llegó hasta la municipalidad con el equipo de legislación y políticas públicas de Organizando Trans Diversidades (OTD Chile) y las concejalas Irací Hassler (PC) y Natalia Contreras (RD).

“Nosotres estamos comprometidos con esta causa, porque no sólo tiene que ver con el derecho a la educación, pues la identidad de Arlén acá es el gran problema para las autoridades, quienes no están informadas, ni entregaron argumentos de peso para rechazar la solicitud”, declaró el encargado de legislación y políticas públicas de la OTD, Franco Fuica.

Por otra parte, la concejala Natalia Contreras demostró su preocupación por la salud mental de Arlén, ya que “ella sufrió discriminación por 3 años ” y señaló que el conflicto “sólo se trata de voluntad de política”. En este sentido, la concejala comunista Irací Hassler, afirmó que tanto las autoridades como el personal de los establecimientos educacionales “no están reconociendo su identidad de género”.

Constantes episodios de discriminación Arlen Arriaga socializó su identidad a su familia el 2017 cuando estudiaba en el Liceo Barros Borgoño de Santiago. En este establecimiento cursó en total tres años, dos de ellos como una adolescente trans.

“En el 2017 toda la comunidad lo aceptó bastante bien, pero tuve roces con funcionarios del liceo, tanto profesores, como asistentes de la educación, donde el tema central era que yo fuera trans y estudiara en un liceo de hombres, y otros por mi expresión de género”, dijo Arriaga a OTD Chile.

Fue en el 2018 cuando Arlén notó que no le habían permitido pasar a tercero medio, a pesar de tener las notas para ser promovida y haber recibido un certificado que lo acreditaba. “Aparecí en las nóminas de segundo medio, aún no me explico por qué me dejaron repitiendo (…) supuestamente fue por problemas de notas, pero yo había pasado de curso. Igual lo hice de nuevo porque no tenía las mejores notas y me favorecía”, reveló.

Ese mismo año Arlén formó parte del Centro de Estudiantes del establecimiento, lo que tensionó aún más la relación con las autoridades del liceo. “Me seguían al baño, cuando salía de la sala, hubo un hostigamiento muy notorio de todos los estamentos, menos del estudiantado”, relató la afectada.

Luego de varias situaciones de discriminación y violencia, Arlén decidió cambiarse a otro establecimiento de la comuna, eligiendo el Liceo 1 de niñas Javiera Carrera. Fue en este proceso que la OTD Chile solicitó una reunión con la Dirección de Educación de la municipalidad con el apoyo de las concejalas Hassler y Contreras. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

El encargado de legislación y políticas públicas de OTD Chile, Franco Fuica, espera que la situación se revierta, señalando que “ningune niñe de Chile se le puede negar la educación por razones de identidad o expresión de género, eso lo dice la recién promulgada Ley de Identidad de Género y la circular 0768 del Ministerio de Educación. Por eso, esperamos tener una respuesta pronto y que ella pueda vivir estos dos últimos años de liceo, en uno donde se sienta cómoda y sea respetada como una adolescente trans femenina”.

