Arim va rumbo a la reelección como rector de la Udelar aún sin rivales a la vista

El actual rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim , oficializó su candidatura a la reelección y hasta ahora no hay rivales a la vista. Gremios pronostican su victoria y no prevén que aparezca alguien que pueda impedir su victoria.

En líneas generales, el economista ha sembrado conformidad, y ha provocado que las principales agrupaciones universitarias estén dispuestas a otorgarle su voto.

En ninguno de los órdenes se quieren adelantar posiciones, pero la preferencia por Arim se impone. El apoyo de los docentes fue desequilibrante en la votación de 2018 que designó como rector a Arim, impidiéndose así la reelección de su antecesor, el matemático Roberto Markarián.

En esta oportunidad, aunque formalmente por ahora la Asociación de Docentes de la Universidad de la República elige mantener en reserva su posición oficial, varios de sus referentes ven como poco probable que haya otra candidatura que pueda conquistarlos.

Dentro de las agrupaciones estudiantiles mayoritarias -la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguay (FEUU) y la Corriente Gremial Universitaria (CGU)- la reelección de Arim parece un hecho, y en ambos sectores acompañar su reelección es algo que toma fuerza.

En las agrupaciones de egresados, en tanto, no todo está tan claro. En la últimas elecciones no se vio una mayoría clara favorable para Arim, pero al mismo tiempo no manejan un nombre nuevo que pueda presentarse a la contienda.

Estos dos últimos órdenes son los que frecuentemente presentan candidaturas y en los últimos comicios no se comportaron de forma alineada.

Antecedentes. La última instancia electoral tuvo como novedad que algo que ha sido una tradición -la reelección de los rectores-, no sucedió. Markarián buscaba renovar su mandato como rector, en línea con lo que venía sucediendo desde el retorno a la democracia, pero Arim se quedó con la victoria y cortó la racha.

Su figura fue fuertemente apoyada por los docentes, que tiene la mayor cantidad de representantes en la Asamblea General del Claustro (47). Este colectivo veía en sus propuestas la continuidad de la reforma de Rodrigo Arocena -el rector de la Udelar antes que Markarián- y en general fueron puntos fuertes su juventud -Arim ha sido el rector más joven desde la vuelta a la democracia- y su paso por la Facultad de Ciencias Económicas como decano en dos ocasiones.

Entre 2010 y 2018 Arim impuso un cambio de plan en Ciencias Económicas que llevaba en discusión más de 15 años, y esto lo mostró como expeditivo a la hora de la gestión.

El anuncio de la victoria del economista, sin embargo, estuvo manchado por un episodio en el que -en pleno Paraninfo- grupos de estudiantes corearon cánticos contra él.

Elecciones. La Asamblea General del Claustro (AGC) es el órgano designado para elegir al rector y está integrado por siete delegados de cada facultad y del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes: 3 docentes, 2 egresados y 2 estudiantes. Estos duran dos años en sus cargos. Los representantes fueron elegidos en las elecciones celebradas en setiembre del año pasado.

La fecha de la elección del rector, en tanto, es aún una incógnita, pero el reglamento marca que la AGC debe reunirse una vez que se cumplan los cuatro años que cada jerarca debe permanecer en el cargo.

Arim cerrará su mandato en la misma fecha en que se celebran las elecciones de los Consejos Directivos de cada facultad, en los que se eligen 3 miembros del orden estudiantil, 3 miembros por los egresados y 6 integrantes docentes. Esto será el 19 de octubre y se espera que unos días después se vote por el rectorado.

Gremios en conflicto con Corte Electoral Los gremios de la Udelar hicieron saber sus molestias con las decisiones de la Corte Electoral, en el marco de las próximas elecciones de los consejos de cada facultad. Las diferencias son con la fecha designada -puesto que estaba prevista para mediados de setiembre y se hará en octubre- y la anulación de los votos observados. La FEUU, por ejemplo, reclamó que la Corte revise esto último pues advierte que de esta manera se perjudica a los alumnos que son del interior.

