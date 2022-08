Ariel José Martínez Camacho se separa da seleção cubana

Entornointeligente.com /

A equipa nacional cubana sofreu a sua quarta derrota por deserção depois de ter surgido que o avançado Ariel José Martínez Camacho já não viajou com a equipa para Baltimore, onde amanhã, sábado, a equipa nacional antilhana enfrentará os Estados Unidos nos quartos-de-final da Taça Ouro da CONCACAF.

De acordo com relatórios não oficiais, a delegação cubana mantém um apertado controlo sobre o assunto, Ariel José Martínez Camacho, no final da última partida da primeira fase do Grupo C, que Cuba jogou em Charlotte contra a Guatemala e venceu por 1-0, uma vitória que lhe deu um lugar nas quartas de final pela segunda vez consecutiva, terceira na sua história, ficou muito entusiasmada. Não só no final do jogo, que foi disputado no Estádio do Bank of America, mas depois quando a delegação estava no autocarro de regresso ao hotel.

Os companheiros de equipa e autocarros pensaram que o seu comportamento se devia à grande alegria da vitória sobre a Guatemala e ao facto de terem chegado aos quartos de final, mas assim que chegaram ao hotel, Ariel José Martínez Camacho desceu do autocarro, foi ao autocarro Raúl González, abraçou-o e disse-lhe que já não estava com eles.

Fugiu imediatamente e foi-se embora sem qualquer conhecimento do seu paradeiro, nem a delegação oficial cubana ofereceu qualquer informação sobre o assunto.

Antes da deserção de Ariel José Martínez Camacho, Keiler García, Arael Argu00fcllez e Darío Suárez, que tinham jogado nos dois primeiros jogos do torneio mas não estavam presentes no jogo contra a Guatemala, já tinham desertado.

Gonzalez, o treinador cubano, no final do jogo contra a Guatemala, recusou-se a responder a perguntas relacionadas com as ausências dos jogadores Garcia, Arguelez e Suarez.

Estou aqui para falar sobre futebol, não sobre outras questões ou política», disse Gonzalez, que horas depois foi o protagonista da quarta deserção sofrida pela equipa.

As deserções dos quatro jogadores cubanos, que aproveitaram a Taça de Ouro para escapar ao seu país e tentar começar uma nova vida fora de Cuba, não impediram a equipa de ir de força em força à medida que o torneio avançava.

