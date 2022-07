Arias: Vamos a elevar los impuestos de las casas que no están terminadas

Entornointeligente.com /

El alcalde Iván Arias anunció este domingo el incremento del impuesto a las casas que no estén terminadas como una forma de incentivar a que los propietarios terminen y pinten sus fachadas en la ciudad de La Paz.

«Yo no sé de dónde se han sacado la idea que si tú no pintas tu fachada pagas menos impuestos. Más bien ahora, vamos a elevar los impuestos de las casas que no están terminadas, será una forma de incentivar que los propietarios terminen y pinten sus casas», escribió en su cuenta de twitter.

En respuesta a este mensaje, uno de los seguidores dijo que «las fachadas inconclusas no son un problema urbano en La Paz. Los problemas son el irrespeto a la normativa urbana por la falta de liderazgo y autoridad. Siempre los incentivos en la construcción van de la mano de la reducción tributaria y no al revés, comentó.

«No puedes obligar a la gente que pinte las fachadas de sus casas, hay gente que no cuenta con los recursos necesarios para hacerlo. Por otro lado, los impuestos inmobiliarios son un dolor de cabeza, sin contar lo que me hicieron el 2017 con una deuda tributaria que no me correspondía», respondió otro seguidor.

Una de las personas que manifestó su respaldo a la iniciativa dijo: «Me parece excelente pues la imagen del país debe cambiar. Una pena ver casas a medio construir por todo lado como fabelas. Sino no tienen el dinero suficiente para terminar de construir, mejor que no lo hagan».

«Cuando realmente te dediques a hacer gestión y no solo a pintar las subalcaldías y las oficinas municipales puede hablarnos», afirmó uno de sus seguidores, mientras otro preguntó «Yo no sé de dónde sacas la idea que pintar un embovedado con los colores de tu partido es equivalente a una obra».

El incentivo de tener una ciudad pintada responde a su línea electoral de tener una ciudad de La Paz de mil colores que ya se aplica a las obras civiles municipales, plazas, pasajes peatonales y todo letrero institucional.

Para evitar el pintarrajeado con los colores del partido de Iván Arias, el Concejo Municipal aprobó una ley de imagen institucional recuperando los colores de la bandera paceña.

Sin embargo, el alcalde hasta ahora no se ha pronunciado sobre los alcances de esta ley y no se sabe si la presidenta del Concejo Municipal Yelka Maric ha remitido para su promulgación.

Concejales de la oposición observaron una actitud dilatoria de parte de la concejal Maric para canalizar muchas determinaciones en materia de fiscalización al Ejecutivo Municipal, como la censura a dos secretarios y un director jurídico que en teoría deberían estar destituidos del cargo por efecto de la censura y la Ley de Fiscalización y sin embargo continúan en funciones.

LINK ORIGINAL: Los Tiempos

Entornointeligente.com