'Arias contraviene con lo que le mandata la Constitución Política'

Entornointeligente.com /

Juristas advierten que la decisión del diputado Arquesio Arias, quien cumple arresto domiciliario, de no habilitar a su suplente contraviene con lo que mandata la Constitución Política. El artículo 147 de la Carta Magna establece que la Asamblea Nacional está compuesta por 71 diputados y a cada uno le corresponderá un suplente, quien lo reemplazará en sus faltas. Mediante un comunicado la Asamblea detalló que solo Arias puede autorizar a su suplente, Renilio Martelo Robinson, a ocupar su curul, sustentándolo en el artículo 226 del reglamento interno de la AN, que establece que el diputado suplente puede sustituir al principal “solamente a solicitud de licencia de este.” A juicio del abogado Ernesto Cedeño la interpretación de la AN no es adecuada, debido a que sería absurdo el pensar, que si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hubiese suspendido del cargo al diputado, su suplente no podría fungir, de igual forma, si no se le habilita previo a una solicitud de licencia. En este sentido, Cedeño señaló que hay que aplicar otras normas complementarias, como la Constitución, que ordena que el suplente puede reemplazar al principal en sus faltas y no habla la norma suprema, del advenimiento de una licencia, para tal propósito.’ El 22 de octubre, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario al diputado Arquesio Arias, por la presunta comisión de delitos sexuales. Sobre Arquesio Arias pesan dos denuncias sobre supuestos delitos sexuales, cuando se desempeñaba como médico en la comarca Guna. Renilio Martelo Robinson, suplente de Arquesio Arias, aseguró que el diputado no ha querido habilitarlo para que ocupe la curul del circuito 12-2, a pesar de que por el arresto domiciliario no puede acudir a la Asamblea Nacional.

Para el constitucionalista Miguel Antonio Bernal la Constitución es la norma fundamental y toda norma, decreto o reglamento está por debajo de lo que mandata la Carta Magna, y no se puede contravenir bajo ningún pretexto. Bernal aseguró que Arias al asumir el cargo como diputado fue juramentado bajo la Constitución, por lo tanto le debe obediencia a la misma, y al no habilitar a su suplente la está contraviniendo. Desde el 22 de octubre del año pasado el diputado Arias está bajo arresto domiciliario, mientras se le investiga por la presunta comisión de delitos sexuales, cuando se desempeñaba como médico en la comarca Guna. “Mientras dure esta situación, la directiva de la Asamblea debe tomar la providencia necesaria, para que el suplente asuma en reemplazo del principal”, dijo Bernal. Situación actual Recientemente el suplente de Arquesio Arias, Renilio Martelo Robinson, denunció que el diputado no lo ha querido habilitar y que desde la casa controla las planillas. Además, aseguró que libra una batalla con el presidente de la Asamblea y líderes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) porque no permiten que ocupe la curul. El presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, detalló que no es potestad de la junta directiva habilitar a Robinson ni a ninguna otra instancia legislativa distinta al diputado titular de la curul. No obstante, Castillero aseguró que Arias no está cobrando sus emolumentos, en tanto no debería estar trabajando remotamente desde su residencia. Se consultó al diputado Castillero vía WhatsApp, sobre quién aprobaba los pagos del personal a cargo de Arquesio Arias, sin embargo, al cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

LINK ORIGINAL: Panamaamerica

Entornointeligente.com