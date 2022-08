Arianna Arteaga: Una apasionada de la fotografía y del arte de comunicar – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Arianna Arteaga Quintero ( Arianuchis ) es una de las defensoras del turismo y los emprendimientos y apuesta a los nuevos proyectos con ideas originales.

Nació en Bostón, Estados Unidos, pero es una venezolana de alma y corazón, siempre lo demuestra por doquier. Ella define a Venezuela como su hogar, algo que se nota con solo leer o ver alguna de sus publicaciones.

Ama la fotografía y se entrega plenamente a esa faceta, la combina a la perfección con el arte de escribir, es algo natural en ella. Es hija de Valentina Quintero , de ella aprendió a conocer y querer más este recorrido en cada lugar del país, y también del camino de la vida, del que sigue aprendiendo junto con su esposo y su adorable hijo, Río .

Z3D: ¿En qué momento te diste cuenta que era importante y querías dedicarte aún más a la fotografía?

AA: Tuve una etapa muy fotográfica. Viajaba con el camarón enorme y el pucho de lentes. Di clases en EFA, me llevé fotógrafos por toda Venezuela, y fue cuando hice mi página para vender las fotos .

Le debo mucho a la fotografía, pero te confieso que ahorita lo vivo distinto, el celular y la practicidad de hacer imágenes menos pesadas, me han llevado por otros caminos. Me he reencontrado con la imagen en movimiento y gozo haciendo vídeos del mar para mis redes. La imagen y la palabra siempre serán de mis grandes pasiones.

Z3D: ¿Qué es lo más apasionante de este arte de capturar imágenes?

AA: Toda forma de expresión es apasionante y amo combinarlas. No me quedaría con una sola, y eso se nota mucho.

Cuando te asomas en mi Instagram y ves que cada foto tiene un texto, más o menos largo pero siempre muy sentido, y en general a lo largo de mi carrera. No podría poner una sobre la otra, escribir y fotografiar me complementan.

Z3D: ¿Qué es lo esencial para ti al momento de tomar una fotografía, y qué quieres transmitir en esta profesión?

AA: La fotografía es puro sentimiento y eso me ha tomado un tiempo descubrirlo. De hecho hice para EFA un micro taller llamado «Paisaje Emocional», que iba por ahí.

No me gusta perderme en tecnicismos, me da medio igual el agite del equipo más tri mollejúo, si no hay algo que decir, si no hay sentimiento, es sólo una postal.

Y aun así, aunque creas que no estás diciendo nada, siempre hay algo atrás que estás dejando ver. Como en todo arte.

Z3D: ¿Qué significa Venezuela para ti?

AA: Venezuela es mi hogar, mi refugio, donde cultivé mis afectos, el lugar que me ha visto crecer. Me siento una ciudadana del mundo que es profundamente venezolana.

Mis raíces son fuertes y eso me ha permitido crecer firme. Alguna vez sentí que eso me limitaba, pero ya pasé ese complejo y adoro este sentido de arraigo que no es nacionalismo.

Es como querer mucho a tu mamá. No significa que no puedas adorar locamente a tus tías, es sólo que tu mamá es tu mamá.

Z3D: Tienes a la mejor guía de Venezuela, ¿qué significa para ti este camino recorrido explorando el país con tu mamá, Valentina Quintero?

AA: Significa muchas cosas. La ausencia de una madre que tuve que compartir con un país entero, y el privilegio de tener como ejemplo de vida a una mujer tan íntegra y tan querida.

Representa el sentido de arraigo que adoro tener y las alas que me permiten volar altísimo. Valen es mi madre, la amo y la honro profundamente. Todo lo que nos ha tocado vivir ha sido perfecto, porque nos ha vuelto lo que somos y eso es hermoso.

Z3D: Turismo y Ecología, ¿qué te ha aportado y qué quisieras cambiar para darle más apoyo?

AA: Me ha aportado una inmejorable experiencia de vida. Ver a mi país crecer, derrumbarse, insistir y luchar, ha sido un aprendizaje de vida, a ratos doloroso y también inspirador y mágico.

Ahorita mi viaje es más hacia adentro y quizá ese sea mi cambio de rumbo, hablar desde el sentimiento y no tanto la descripción de lo que vivo y veo cuando ando por Venezuela. Ahorita mi foco es Margarita , donde decidí echar raíces un rato, hacerme una casa y dedicarme a mi familia y al crecimiento de mi isla.

Z3D: Tu esposo y compadre son parte de este proyecto, ¿es fácil el trabajo en familia?

AA: Siempre he trabajado con la familia, me encanta, no sé distinguir entre los afectos y los negocios.

Z3D: Te mudaste a Margarita, pero, ¿te plantearías vivir en otro sitio y q ué debe tener para que sea tu hogar?

AA: Me encontré en Margarita y no, no me veo ahorita viviendo en otro lugar. Me siento muy plena aquí. Siento que encontré mi lugar en el mundo y estoy profundamente agradecida con esta isla mágica.

Ojalá pueda devolverle así sea un poquito de lo que me ha dado. Debe tener a mis afectos y mucha luz entrando por las ventanas.

Z3D: ¿Qué deseas que tu hijo Río aprenda de ti?

AA: Sólo quiero que Río sea él mismo en la vida. No pretendo enseñarle nada, él que agarre lo que quiera de mí, de su familia y de su entorno. Dejarlo ser es mi mayor aspiración como madre, dejarlo descubrirse.

Z3D: ¿Qué te ha enseñado Río en este tiempo como mamá?

AA: Los hijos vienen a tu vida a enseñarte tanto, que creo que todavía no alcanzo a ver la dimensión de lo que mi hijo vino a enseñarme. Estoy en eso, absorbiendo el aprendizaje.

Z3D: ¿Qué otros proyectos estás desarrollando?

AA: Estoy abriendo @cafeserpentina en una casona colonial en La Asunción, allí funciona la galería de arte de la Fundación Serpentina, es un gran reto y una gran emoción, porque es un mundo que desconozco y eso me apasiona.

