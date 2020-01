Ariana Grande brilla en los premios Grammy 2020 con un vestido de Giambattista Valli #Grammy

Entornointeligente.com /

Ariana Grande tiene un sello muy distintivo. Estamos acostumbrados a verla con estilismos pastel, muy girly y esta vez en los Grammy 2020 , la cantante no decepcionó en lo absoluto. Fue su primer evento de esta índole y la interprete de Breathing se lució con un look que seguramente recordaremos en años venideros. Para esta edición de los Grammy 2020, Ariana Grande llegó a la alfombra roja con un vestido en color azul grisáceo diseñado por Giambattista Valli . Se trata de un modelo con detalles únicos, entre sus principales highlights encontramos su volumen en la zona inferior, donde cae con un corte princesa increíble que resalta aun más gracias al tejido de tul que caracteriza a la firma italiana. La cantante complementó con unos guantes largos al estilo de una diva de los años cincuenta y, como dato curioso, su vestido es tan grande que sus estilistas tuvieron que ayudarle a caminar hacia la alfombra roja. Los beauty looks de Ariana ya son iconicos: ya sea que lleve su largo cabello suelto, en una ponytail alta o en su clásica media coleta , se ha convertido en un referente de peinados emblemáticos. Esta vez, llevó su cabello peinado en una coleta alta en tonos rubios. Su maquillaje lo mantuvo en tonalidades cálidas, con sombras en color coral y un clásico delineado cat eye. Con este look, la interprete de God is a Woman confirma la tendencia definitiva en la temporada de premios 2020: el volumen. Lo hemos visto en anteriores alfombras, pero este vestido de Ariana Grande es el ganador absoluto si hablamos de atuendos maxi , en los que las celebridades se desprenden del minimalismo para dar paso a looks con los que marcan un statement. Descubre los mejores looks y momentos de los premios Grammy

