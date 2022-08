Argentino Nahuel Bustos llegó al Sao Paulo cedido por Manchester City

Entornointeligente.com /

Sao Paulo, Brasil. Sao Paulo anunció este viernes el fichaje del delantero argentino Nahuel Bustos, quien llega al fútbol brasileño cedido por Manchester City, la misma condición en que jugó durante la última temporada europea en el Girona español.

Bustos, de 24 años, puede llegar a ser compañero de ataque en el club paulista del también argentino Jonathan Calleri, una de las principales piezas del equipo que dirige Rogério Ceni y que está entre los principales goleadores del actual Campeonato Brasileño.

También delantero centro, como Calleri, Bustos inició su carrera en el Argentino Peñarol, de la provincia argentina de Córdoba, desde el que pasó al Talleres, y partió luego al fútbol mexicano, donde militó en el Pachuca.

Once goles con el Girona En 2020 su ficha fue adquirida por Manchester City, que no llegó a utilizarlo y lo cedió al Girona, con el que actuó en 45 partidos y anotó once goles durante la pasada temporada.

Bustos llegó a jugar en la selección argentina sub’23, pero hasta ahora no ha sido convocado nunca para la absoluta.

Sao Paulo cumple una irregular campaña en la liga brasileña, en la que se sitúa en el décimo lugar, con 26 puntos en 20 partidos y muy lejos del líder, Palmeiras, que tiene 42.

EFE deportes

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

Entornointeligente.com