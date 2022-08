«Argentinización del Uruguay»: Sánchez apuntó a la coalición por investigadora del caso Carrera

Entornointeligente.com /

«Lamentablemente, para mí, la coalición de Gobierno inauguró ayer la ‘argentinización’ del Uruguay», bajo el sentido «más negativo» de la palabra, lanzó este miércoles el senador frenteamplista Alejandro Sánchez , horas más tarde de que el oficialismo resolviera impulsar una comisión investigadora para conocer más del accionar del senador opositor Charles Carrera durante su gestión en el Ministerio del Interior.

Sánchez sostuvo en diálogo con Informativo Carve (850 AM) que el Gobierno «decidió judicializar» el caso Carrera, en referencia a la denuncia que presentó Interior por presunto encubrimiento de una balacera de supuesto origen policial contra un joven hace una década en La Paloma. La víctima, que quedó en silla de ruedas producto del disparo, recibió tratamientos médicos por unos tres años en el Hospital Policial a pesar de ser civil. Además, se supo que recibió tickets alimentación en ese plazo, y que incluso se realizó otras operaciones no vinculadas a la lesión. Estos beneficios también se extendieron al hermano de la víctima.

Sostuvo tras la activación por parte de legisladores de la coalición de una investigadora por el caso Carrera que «lamentablemente, para mí, la coalición de Gobierno inauguró ayer la ‘argentinización’ del Uruguay, en el sentido totalmente negativo, en el más negativo de la palabra». Esto, bajo la consideración de que se está «dividiendo permanentemente» y acusó al oficialismo de «estar generando situaciones de crispación».

«Este no es el Uruguay que nos dejaron nuestro abuelos, que con mucho esfuerzo nos sentimos muy orgullosos, en donde es un clima de diferencias políticas que se dirime en el diálogo, en la discusión, a veces cuestiones ásperas, pero no este tipo de cosas que se están haciendo», remarcó.

«Hay una investigadora en el Parlamento sobre Charles Carrera cuando hay una denuncia por parte del mismo Gobierno en la Fiscalía, entonces, ¿en qué quedamos?», lanzó. Este martes, senadores de la coalición acordaron analizar las denuncias que se han presentado en las últimas semanas en relación al senador frenteamplista.

«Si esto se va a investigar en la Fiscalía, ¿por qué el Parlamento debería involucrarse? Yo entiendo, el Parlamento tiene que hacer investigadoras porque hay razones que no tienen que no tienen que ver con lo delictual. Vos podés iniciar el proceso en el Parlamento y después derivará o no en la Justicia, acá hicieron al revés», apuntó.

«Acá se está armando un escándalo porque me parece que se está tratando de ocultar una situación espantosa con respecto a la gestión del Ministerio del Interior», enfatizó el senador opositor. «Generaron un circo de venir a la comisión de seguridad 48 horas después de una interpelación para tratar de tapar que le dimos un pasaporte a un narcotraficante de los más pesados del Uruguay», añadió en esa línea, en referencia al caso Marset.

Sánchez, que asumió en la banca de la cámara alta tras la renuncia de José Mujica, remarcó que se está «rompiendo de alguna manera un criterio», y acusó al Gobierno de llevar adelante una «persecución absoluta» a la oposición.

El País

