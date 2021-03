Argentina vs. Japón sub-23 EN VIVO: se miden en duelo amistoso

Entornointeligente.com / Argentina vs. Japón Sub 23 EN VIVO se miden EN DIRECTO vía TyC Sports , este lunes en el Estadio Ciudad de Kitakyushu, desde las 5.45 a. m. en el horario peruano y a las 7.45 a. m. en el argentino. El cotejo es amistoso previo a los Juegos Olímpicos y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía L a República Deportes.

En un nuevo compromiso de preparación, la Albiceleste se medirá frente al cuadro asiático este lunes con la óptica puesta en llegar a su mejor nivel para los Juegos Olímpicos.

En el primer enfrentamiento amistoso que los dirigidos por Fernando Batista asumieron ante Japón, salieron airosos por la mínima diferencia (1-0) gracias al tanto ejecutado por Adolfo Gaich.

Argentina vs. Japón: ficha del partido Partido Argentina vs. Japón: ¿Cuándo juegan? Lunes 19 de marzo ¿Dónde? Estadio Ciudad de Kitakyushu ¿A qué hora? 5.45 a. m. en Perú – 7.45 a. m. en Argentina ¿En qué canal? TyC Sports Argentina vs. Japón: posibles alineaciones Japón : Osako; Itakura, Seko, Watanabe, Sugawara; Tanaka, Nakayama, Soma, Mitoma; Kubo y Tagawa.

Argentina : Blázquez; De La Fuente, Pérez, Amione, Valenzuela; Ascacíbar, Vargas, González, Colombatto; Urzi y Gaich.

¿A qué hora juega Argentina vs. Japón EN VIVO? La transmisión del partido entre Argentina vs. Japón EN VIVO empezará a partir de la 5.45 a. m. en Perú. A continuación, los horarios de acuerdo a tu ubicación:

Perú: 5.45 a. m. Argentina: 7.45 a. m. Colombia: 5.45 a. m. Ecuador: 5.45 a. m. Estados Unidos: 5.45 a. m. México: 4.45 a. m. Costa Rica: 4.45 a. m. Venezuela: 6.45 a. m. Bolivia: 6.45 a. m. Chile: 7.45 a. m. Paraguay: 7.45 a. m. Brasil: 7.45 a. m. Uruguay: 7.45 a. m. España: 12.45 p. m. Japón: 7.45 p. m. ¿En qué canal ver Argentina vs. Japón EN VIVO GRATIS? El partido entre Argentina vs. Japón por el amistoso de preparación será transmitido por el canal TyC Sports en el territorio sudamericano, mira la lista de canales:

Argentina – TyC Sports Bolivia – TyC Sports Internacional Chile – TyC Sports Internacional Colombia – TyC Sports Internacional Ecuador – TyC Sports Internacional México – TyC Sports Internacional Paraguay – TyC Sports Internacional Perú – TyC Sports Internacional Uruguay – TyC Sports Internacional Venezuela – TyC Sports Internacional Estados Unidos – TyC Sports Internacional, Fanatiz USA. ¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO en Argentina? Cablevisión: Canal 22 (Analógico), Canal 101 (Digital/HD) TeleRed: Canal 19 (Analógico), Canal 101 (Digital), Canal 120 (HD) Cablehogar (Rosario): Canal 15 (Analógico), Canal 100 (Digital) Telecentro: Canal 106 (Digital), Canal 1016 (HD) Supercanal: Canal 24 (Analógico), Canal 107 (Digital). ¿Cómo ver Argentina vs. Japón EN VIVO por TyC Sports Play? Si se te hace más cómodo ver los partidos amistosos de la selección argentina sub 23 desde dispositivos móviles, tienes que acceder a la aplicación de TyC Sports . La misma se puede descargar en el Play Store de Android como en la App Store para iOS.

