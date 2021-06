Argentina vence 1-0 a Paraguay en partido de Copa América 2021 | Noticias

Entornointeligente.com / Tras su victoria contra Uruguay, la selección de Argentina se mide este lunes en una nueva jornada del Grupo A al combinado de Paraguay, que viene con la camisa inflada después de lograr una victoria contundente contra Bolivia.

Por el momento, el Grupo A lo lidera la Albiceleste con cuatro puntos, seguida por Chile que también suma cuatro, mientras que Paraguay y Uruguay que llevan solo un cotejo disputado suman tres y cero, respectivamente. Finalmente, Bolivia con dos partidos lleva cero puntos.

El encuentro será dirigido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, quien tendrá a sus compatriotas Carlos López y Jorge Urrego como primer y segundo asistentes, respectivamente.

