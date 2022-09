Argentina: Senado aprueba declaración en repudio al ataque a Cristina Kirchner

Entornointeligente.com /

Buenos Aires.- El Senado argentino recibió este jueves una declaración en repudio al ataque sufrido por la vicepresidenta del país y titular de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner, en una sesión especial que no contó con la presencia de parlamentarios opositores.

Conducida por la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma, la sesión concluyó con la aprobación de un texto consensuado entre los bloques presentes en la cámara, en donde expresó su «más enérgico repudio al intento de magnicidio» ocurrido el pasado 1 de septiembre.

En el texto, aprobado por 37 votos afirmativos (35 provenientes de la coalición oficialista del Frente de Todos), los senadores también manifestaron su «absoluta solidaridad» con la vicepresidenta y su familia, al tiempo que exigieron el «pronto y completo» esclarecimiento de los hechos y la «condena para los responsables».

Durante la sesión, los parlamentarios que tomaron la palabra lamentaron los «discursos de odio» que, entienden, condujeron al intento de atentado contra Cristina Fernández.

«Solo pedimos que todos los actores de la sociedad seamos conscientes de que propagar el odio lleva a estas consecuencias. Creo que el jueves vivimos la última fase de la propagación del odio como un patrón y un disciplinamiento hacia la política», afirmó la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti.

Por su parte, el jefe del interbloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, aprovechó su intervención para cargar contra la Justicia y los medios de comunicación, en línea con el discurso sostenido por el Gobierno nacional en los últimos días.

«No tenemos garantía de imparcialidad (en el juicio contra la vicepresidenta). Nosotros no decimos que no se juzgue, al contrario, pero queremos gente que tenga imparcialidad y no ejerza la violencia como lo están haciendo», aseveró Mayans.

«No queremos la impunidad de nadie, queremos la paz social sin ningún tipo de condicionamiento, eso es lo que queremos, y estamos acá por eso», agregó.

