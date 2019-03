Argentina regresa al mapa de la inversión: así la ven desde Wall Street

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

(CNN Español) – Por ahora es difícil saber si durará o no, pero a fecha hoy, diciembre de 2017, Argentina está de nuevo en el mapa de la gran inversión internacional.

Como le está sucediendo a Venezuela en este momento, Argentina estuvo prácticamente retirada durante décadas de cualquier conversación medianamente seria en Wall Street. Pero la llegada de Mauricio Macri al gobierno y el discurso ortodoxo y claro con las reglas de libre mercado, que ha mantenido por dos últimos años, logró lo que parecía casi imposible: que Wall Street –lo que entendemos por la gran inversión internacional– volviera a tomar en serio al país del sur de las Américas.

Y es justamente este el tema que abordaremos en GloboEconomía durante el próximo programa. Para analizar la nueva percepción sobre la economía argentina invitamos a Fabián Onetti, presidente de Winston Capital. Una persona que lleva casi tres décadas en Wall Street y tiene “antena” para percibir estos cambios.

De hecho, Fabián coincide en que “tras una pausa larga en el momento del cambio de gobierno –un esperar a ver– aquí ha habido un movimiento definitivo tras las elecciones de medio término este pasado octubre”. Abiertamente, la inversión internacional está valorando de manera positiva el nuevo discurso. Lo que es más importante: aquello que está implementado Macri.

El protagonismo se lo ha llevado su enfoque en aumentar la transparencia, la separación de poderes, institucionalidad, así como prácticas que frenen esas inercias de corrupción, que ciertamente están muy arraigadas en todos los niveles.

