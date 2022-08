Argentina: Fiscal pidió mantener prohibición de salida del país a tripulantes del avión venezolano

Entornointeligente.com /

La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, se opuso este viernes a permitir la salida del país de la tripulación del avión de Emtrasur y dictaminó además que la aeronave no debe por ahora regresar a Venezuela, su país de origen. Incardona emitió su dictamen ante el juez Federico Villena, quien lleva la causa y el magistrado debe resolver un pedido para levantar la prohibición de salida del país de la tripulación de 14 ciudadanos venezolanos y cinco iraníes, informaron fuentes judiciales. La fiscal sostuvo que restan medidas de prueba sobre la tripulación y el objetivo del vuelo de carga que llegó al país, entre ellos respuestas a exhortos, resultados de peritajes a sus teléfonos y acreditar si se trató o no de un «vuelo de instrucción», como manifestaron los investigados. Además remarcó la existencia de peligros procesales y que los países de los que son oriundos, Venezuela e Irán, no extraditan a sus ciudadanos en caso de reclamo internacional, precisaron las fuentes. El abogado que representa a la tripulación, Hernán Carluccio, pidió al juez que revoque la prohibición de salida del país, algo a lo que ya se había opuesto la querella que ejerce la DAIA. El avión venezolano aterrizó en la Argentina el 6 de junio último y, desde entonces, su tripulación permanece alojada en un hotel de la localidad de Canning con sus pasaportes retenidos y prohibición de salida del país. Al impulsar la pesquisa en junio pasado, Incardona sostuvo que se necesario proseguir la investigación sobre toda la tripulación, la aeronave y su carga, «conforme las obligaciones del Estado Argentino para prevenir y sancionar hechos de terrorismo». La investigación apunta a determinar las irregularidades que circularon en torno a la tripulación que arribó a bordo del avión Boeing 747 de la compañía Emtrasur con matrícula venezolana YV3531, y, a partir de ello, dilucidar si ese vuelo tuvo otros objetivos que no fuera el declarado, que era el de transportar autopartes para la firma Volkswagen. En contexto El pasado 27 de julio un juez federal de Argentina ordenó liberar toda la carga y la mercancía del avión venezolano de la firma Emtrasur que se encuentra retenido en Ezeiza desde el pasado mes de junio. En su momento se informó que el avión transportaba 47.822 kilos de autopartes para la empresa SAS Automotriz Argentina, y parte de esa carga consistía en autopartes para una planta de la empresa alemana Volkswagen. Sin embargo, 7.860 kilos permanecen en un hangar a la espera de la decisión judicial. Otros 8.000 kilos pertenecientes a la empresa Skylease también deberán ser liberados tras la orden judicial. El avión venezolano aterrizó el pasado 6 de junio en Córdoba, debido a problemas con el clima en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, horas después pudo llegar a Ezeiza. El desvío hizo que no le alcanzara el combustible, que ninguna petrolera local quiso reponerle y tampoco pudo hacerlo en Uruguay, adonde no pudo aterrizar porque el avión había pertenecido a Mahan Air, una empresa sancionada por Estados Unidos. La justicia argentina aún busca determinar si alguno de los tripulantes tenían por objetivo realizar actividades diferentes a las formalmente declaradas. El pasado 17 de junio los investigadores recibieron un informe del FBI en el que se vincula al piloto de la aeronave, Golamrezha Ghasemi, con la línea aérea de carga Qeshm Fars Air -dueña del avión antes de Mahan Air- y se relaciona a esa empresa con la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica Iraní y con Hezbollah. Ambas son consideradas organizaciones terroristas en los Estados Unidos. Todas esas aerolíneas están sancionadas por el Departamento del Tesoro. Desde entonces, la aerolínea ha solicitado la liberación del avión Boeing 747 con matrícula venezolana YV3531. Además, a través de un comunicado emitido la semana pasada, la cancillería iraní exigió a la Argentina la «inmediata liberación» de sus ciudadanos. «Irán pide al gobierno de Argentina que cumpla con sus deberes y responsabilidades poniendo fin a las restricciones y facilitando la salida inmediata de los cinco miembros de la tripulación iraní. El estatus del avión venezolano y de los miembros de la tripulación iraníes es completamente legal en el marco del derecho internacional y de las convenciones aéreas, por lo que no hay lugar a investigar a los ciudadanos iraníes», apuntó el texto.

Noticias Relacionadas

Argentina inmoviliza un avión venezolano y retiene a sus tripulantes iraníes

(VIDEO) Argentina: Avión venezolano a la espera de que alguien acuse a algún tripulante de algo (VIDEOS) Argentina: Sigue la novela del avión venezolano, ahora la fiscalía pidió investigar al piloto iraní

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com