Argentina faz nova troca na Economia, e presidente da Câmara vira 'superministro'

28/07/2022 18h19 Atualizado 28/07/2022

1 de 1 Sergio Massa em imagem de 2019 — Foto: Agustin Marcarian/Arquivo/Reuters Sergio Massa em imagem de 2019 — Foto: Agustin Marcarian/Arquivo/Reuters

O presidente da Argentina , Alberto Fernández, reorganizou a área econômica do governo e nomeou Sérgio Massa, um aliado que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, para um cargo de superministro nesta quinta-feira (28).

Um novo ministério vai juntar as seguintes pastas:

Economia; Desenvolvimento produtivo e agricultura; Gado e pesca; Relações com órgãos internacionais e de crédito.

Massa vai assumir assim que acertar sua saída da Câmara dos Deputados.

Cotação do dólar na Argentina bate recorde diante de crise política e descontrole inflacionário

Massa foi ministro de Néstor e de Cristina Kirchner, mas durante o segundo governo de Cristina ele foi para a oposição. Ele criou um próprio partido, a Frente Renovadora. Ele concorreu à presidência em 2015 e perdeu para Maurício Macri. Em 2019, aliou-se ao atual presidente, Alberto Fernández, já com planos para se tornar o presidente da Câmara dos Deputados.

A vice-presidente Cristina Kirchner está de acordo com a nomeação de Massa para um ministério, diz o «La Nación».

Ministra da Economia

Silvina Batakis, que era a ministra da Economia da Argentina, entregou o cargo ao presidente Fernández, de acordo com a mídia do país.

Segundo o «La Nación», Fernández pediu para que ela fique no governo, e os dois decidiram que vão conversar mais sobre qual será a função dela.

Ela assumiu o cargo há menos de um mês.

Claudio Moroni, ministro do Trabalho, também ofereceu seu cargo, e Fernández também pediu a ele para ficar.

