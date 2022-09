«Argentina condena el uso de la fuerza»: canciller Santiago Cafiero

Entornointeligente.com /

En entrevista exclusiva con la VOA, el ministro de Exteriores de Argentina dijo que su país «condena» la invasión rusa en Ucrania, habló sobre las consecuencias en América Latina de dicho conflicto armado, y conversó sobre las perspectivas económicas y comerciales de la nación albiazul.

En un contexto global supeditado a la invasión de Rusia en Ucrania y durante la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller argentino, Santiago Cafiero, afirma que el país al que representa «condena el uso de la fuerza», a pesar de la cercanía de Argentina con el Kremlin.

El político agregó, en entrevista con la Voz de América, en Nueva York, que la visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a su homólogo ruso, Vladimir Putin, no impactó en las relaciones diplomáticas que mantiene su país.

VOA: Canciller, ¿Cuáles son esos puntos bandera que trae Argentina al Foro de Naciones Unidas? ¿Qué espera de esta semana de alto nivel?

Cafiero : En primer lugar, dar una discusión con respecto al impacto que está teniendo la guerra en el sur, en la Patagonia. El impacto que tiene en todos los países del sur, en las economías emergentes. No sólo el llamamiento a al cese de hostilidades sino también la necesidad de que se diseñen herramientas para contener el aumento de los precios de la energía y de los alimentos. Eso está provocando serios daños desde el punto de vista de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe (…) Naturalmente, en la Argentina este año se cumplen 40 años de la guerra del Atlántico Sur, de la guerra de las Malvinas. Va a ser un llamamiento específico al Reino Unido para que cumpla con las resoluciones de 1965 de aquí, de la Asamblea de las Naciones Unidas, la cual indicó la necesidad de juntarse con la Argentina a resolver el conflicto de soberanía de las islas.

También lea «Queremos vivir en Paz», el llamado de Xiomara Castro a la ONU VOA: El presidente argentino Alberto Fernández le dijo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que deseaba que Argentina se convirtiera en esa puerta de entrada América Latina. ¿De qué manera se ha fortalecido esa relación? Justamente esta visita incomodó un poco a Washington. ¿Cómo afecta esta situación a la relación entre Argentina y Estados Unidos?

Cafiero : En todo momento se entendió que el presidente Fernández estaba conversando con otro presidente, con Putin, era un vínculo comercial, no un vínculo vinculado a otro tipo de relaciones políticas ni mucho menos (…) Argentina no tiene prácticamente comercio con Rusia. Con lo cual, justamente lo que se buscaba era estimular un ámbito de negocios y un ámbito comercial, no otra cosa (…) El Presidente Fernández lo que planteó en esa reunión fue la necesidad de hacer un trabajo cooperativo, de vinculaciones tecnológicas o empresariales. Pero no, en ningún momento se tocó el tema de la guerra. Pensemos que la guerra empezó 20 días después (…) Creo que es importante destacar que en ningún momento eso lesionó la relación con ningún otro país con los que la Argentina tiene relaciones diplomáticas. La Argentina practica relaciones diplomáticas soberanas, dignas y amistosas, fundamentalmente.

En países que están permanentemente pensando en la resolución de los conflictos por la fuerza, ese tipo de mensajes o de afirmaciones se vinculan directamente con cuestiones geoestratégicas o sobre todo armamentísticas, y eso no es así. La Argentina es un país amistoso, por eso la Argentina no tiene dobleces. Condenó la invasión de Rusia en Ucrania, porque la Argentina condena el uso de la fuerza.

0:00 0:01:05 0:00 Descargar 240p | 3,1MB 360p | 5,2MB 480p | 11,4MB 720p | 16,2MB 1080p | 28,9MB VOA: Justamente de la guerra en Ucrania se podría derivar una hambruna que ya la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha pronosticado en varias oportunidades. ¿De qué manera Argentina, a corto y mediano plazo, pudiera colaborar para encarar esta situación, tomando en cuenta que es el principal producto de trigo?

Cafiero : Argentina está ya cumpliendo un rol fundamental. Hemos aumentado nuestra exportación de trigo este primer semestre en un 60%. La superficie sembrada es una superficie sembrada importante que se ha ampliado con respecto al año anterior. (…) Lo que necesitamos también es que se entienda que la seguridad alimentaria debe tener una mirada cooperativa.

VOA: Y justamente otra consecuencia: la economía. Argentina en este momento tiene una de las estaciones más altas del mundo. ¿De qué manera están ustedes trabajando para precisamente hacerle frente a esto, aunque la inflación es un problema global?

Cafiero : La inflación es un problema global. En Argentina está golpeando muy duro. (…) Anualmente tenemos aproximadamente un 74% de inflación. Es muy alto. Tenemos muchos mecanismos que hacen que los salarios no pierdan contra la inflación,y los ingresos de las familias no pierdan contra la inflación. (…) Mientras tanto la Argentina tiene una recuperacióneconómica muy significativa. El año pasado la Argentina creció un 10,3%. Este primer semestre la Argentina creció un 6,3%. Es decir, es cierto que es un país que está teniendo mucha inflación, pero también es un país que está con tasas de crecimiento muy por encima de todos los de la región.

También lea Venezuela y Nicaragua centran el interés de Latinoamérica en la ONU VOA: A nivel comercial con Estados Unidos, sobre todo en materia tecnológica, ¿Cómo está el balance en este momento?

Cafiero : La balanza comercial con Estados Unidos es deficitaria en 900 millones de dólares, pero tenemos sectores muy dinámicos (…) El 50% de la exportación de los servicios basados en conocimiento vienen a Estados Unidos, con lo cual han logrado perforar el mercado americano.

Eso es muy potente porque genera muchos puestos de trabajo en nuestro país, puestos de trabajo vinculados a la Ley de Economía del Conocimiento que hizo el presidente Fernández, donde se da exenciones impositivas o beneficios impositivos a empresas del sector de la economía y el conocimiento.

VOA: Sobre el cambio climático, ¿Cuáles son esos desafíos inmediatos?

Cafiero : Hicimos una reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (…) Tenemos que llevar una posición unificada de América Latina y el Caribe. En eso vamos a estar trabajando.

VOA: ¿Y cuáles son esos puntos esenciales?

Cafiero : Hay varios puntos. El principal es el financiamiento de la transición energética (…) Eso es fundamental, porque todos nuestros países son países que son acreedores ambientales, la gran mayoría. Y, sobre todo, son países que no son responsables del impacto del cambio climático. (…) Entonces necesitamos que haya instrumentos diferenciados. Nosotros queremos hacer el tránsito hacia las energías renovables. Queremos hacer el tránsito hacia los compromisos de neutralidad del carbono en 2050.

* Adaptación de la entrevista en formato texto hecha por Júlia Riera. Puede ver la entrevista completa en el vídeo inferior:

