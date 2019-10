Argentina. Alberto Fernández vence eleições que marcam regresso de Kirchner e do peronismo ao poder

Entornointeligente.com /

O peronista Alberto Fernández venceu as eleições deste domingo na Argentina, com 48,1% dos votos, contra 40,4% do Presidente conservador Mauricio Macri. O resultado, com 97% dos votos contados, devolve a terceira maior economia da América Latina à esquerda na sequência de uma crise económica.

Para ganhar à primeira volta e dispensar uma segunda, um candidato precisa de 45% da votação ou de 40% com 10 pontos de vantagem sobre o segundo mais votado.

Macri já reconheceu a derrota, deu os parabéns a Fernández e convidou-o a deslocar-se ao palácio presidencial esta segunda-feira para discutirem uma transição ordenada. O vencedor, com a ex-Presidente (e agora vice-Presidente eleita) Cristina Kirchner ao lado, anunciou que iria encontrar-se com Macri e colaborar com ele.

“Os tempos futuros não são fáceis mas claro que iremos colaborar em tudo o que pudermos porque a única coisa que nos preocupa é que os argentinos parem de sofrer de uma vez por todas”, disse Fernández, citado pela agência de notícias Reuters .

Um país à beira da recessão O Presidente eleito, antes relativamente desconhecido fora dos círculos políticos argentinos, tornou-se o grande favorito desde a vitória esmagadora nas eleições primárias de agosto. Fernández chegou a surgir nas sondagens com uma vantagem de 20% sobre Macri.

A economia assumiu um papel central na campanha, com o país à beira da recessão durante a maior parte do último ano e as perspetivas de crescimento em contração. A inflação anual encontra-se acima dos 50%, e o desemprego e a pobreza estão a subir.

Os planos reformistas de Macri, eleito em 2015, ficaram comprometidos no ano passado, quando uma crise cambial e de dívida o forçou a chegar a um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) no valor de 57 mil milhões de dólares (mais de 51 mil milhões de euros).

Fernández herda agora uma situação em que terá de negociar com os credores, incluindo o FMI, a reestruturação de mais de 100 mil milhões de dólares (mais de 90 mil milhões de euros) em dívida soberana. A Reuters lembra o perigo de a Argentina entrar em incumprimento.

O que é o peronismo? O peronismo é um movimento político argentino fundado na ideologia e no legado de justiça social do antigo Presidente Juan Perón e da sua segunda mulher e primeira dama, Eva Perón. Desde a sua criação em 1946, os candidatos deste movimento ganharam nove das 12 eleições presidenciais das quais não foram banidos.

Juan Perón foi o único Presidente argentino a ser eleito três vezes.

Com a vitória nas eleições de há quatro anos, Macri tornou-se o primeiro Presidente não radical ou não peronista a ser democraticamente eleito em quase um século. Macri sucedeu a Cristina Kirchner, que foi Presidente entre 2007 e 2015 e que agora regressa ao poder como vice-Presidente.

