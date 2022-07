Arequipa: evacúan a dos bebés a Lima en vuelo aeromédico financiado por SIS

Entornointeligente.com /

Uno de los casos es de la pequeña Kristel G.R., de tres meses de nacida, quien vino al mundo con una malformación cardíaca que la ha mantenido permanentemente en una cama UCI. «Jamás ha tomado mi pecho, jamás la he cargado, nunca me han permitido agarrarla porque podría hacer infección», dijo la madre en una entrevista que dio a medios de comunicación. El segundo caso es del bebé puneño Tiago A.G.J., de un año y 11 meses. Su madre contó a los médicos que el pequeño se pasó una pepa de mandarina y de ahí se puso mal. Al ver que en Puno no tenían cómo atenderlo viajó a Arequipa, allí ingresó de emergencia al Hospital Regional Honorio Delgado , donde tampoco pudieron extraerle la semilla del cítrico. Sus vías respiratorias están obstruidas y presenta insuficiencia respiratoria aguda. El traslado Apenas conocida la necesidad del traslado de emergencia de los dos pequeños, el SIS activó el procedimiento establecido e hizo las coordinaciones con el Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP); el trabajo fue articulado y constante. Un avión de la FAP, con personal médico del SAMU, partió en la mañana de ayer hacia Arequipa para recoger a los bebés y en la tarde enrumbó a Lima. Kristal fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño -San Borja, mientras que Tiago fue llevado al Hospital de Emergencia Pediátrica . Las madres de los menores los acompañaron en todo momento. Lea también: SIS cubre a sus afiliados atenciones por viruela del mono y posibles complicaciones 14 asegurados SIS trasladados Con estos dos pequeños trasladados suman 14 los asegurados SIS en estado crítico que han sido evacuados de emergencia en lo que va del año desde Arequipa, gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud (Minsa) –a través del SAMU–, el SIS y la FAP para el traslado de pacientes SIS en condición de emergencia prioridad I, con riesgo inminente de muerte, vigente desde el 2018. El SIS financia no solo los gastos de la evacuación aérea asistida del asegurado (a) y un acompañante, sino también la atención, medicinas y procedimientos médicos del paciente hasta el alta y, de ser necesario, el tratamiento recuperativo. El Seguro Integral de Salud recomienda a todas las personas que verifiquen si ya están afiliados al SIS. Para ello pueden ingresar al aplicativo móvil Asegúrate e infórmate o la página web o al número de WhatsApp 9419-86682, al correo electrónico [email protected] o a la línea gratuita 113, opción 4. Más en Andina: El compromiso del Gobierno de sacar adelante la tercera etapa del proyecto hidráulico Chavimochic para impulsar el desarrollo agrario y rural, ratificó hoy el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ( @midagriperu ), Andrés Alencastre. https://t.co/mZCvr1vQyY pic.twitter.com/A1o0ToE0hE

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 21, 2022 (FIN) NDP/TMC/JOT Publicado: 20/7/2022 Noticias Relacionadas Cusco: evacúan en ambulancia aérea a bebé recién nacida y a niña con grave fractura Seguro Integral de Salud lanza campaña: Yo tengo SIS ¿Y tú? Seguro Integral de Salud: población asegurada creció 27% en el sur del durante la pandemia Evacúan a cuatro menores a Lima en vuelo aeromédico múltiple desde Tumbes y Piura

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com