Arequipa: con ceremonia y compartir gastronómico picanteras recordaron Fiesta de la Chicha

Las picanteras prepararon diversos platos de la cocina tradicional arequipeña para compartir con algunos invitados, debido a que emergencia sanitaria por el covid-19 no permite eventos que congreguen gran número de personas como ocurre en cada edición de la Fiesta de la Chicha. Desde hace diez años la Sociedad Picantera de Arequipa celebra la Fiesta de la Chicha el primer viernes de agosto, la actividad de desarrolla en la plaza de Armas de Arequipa con gran afluencia de público, por lo que este año se acordó hacer solo una ceremonia y ofrecer un compartir gastronómico a los asistentes. Juana Gallegos, propietaria de la picantería Sabores de Antaño del distrito de Characato e integrante de la Sociedad Picantera de Arequipa, preparó zarza de aceitunas secas, ají de calabaza con camarón y de postre mazamorra de trigo pelado, todos platos típicos cuya preparación no es frecuente. «Esperamos que el próximo año podamos compartir con todos la Fiesta de la Chicha, para seguir difundiendo nuestra gastronomía y rescatar platos típicos que ya no se preparan para preservar la comida arequiprña», sostuvo Juana Gallegos. Participaron de la ceremonia de la Fiesta de la Chicha picanterías como La Nueva Palomino, Laurita Cau Cau, Sabores de Antaño, La Benita, Tinajani, Los Geranios, La Chasis, Nieves, entre otras. La ceremonia de la Fiesta de la Chicha se realizó en los altos de la Municipalidad Provincial, la actividad forma parte del programa de festejos por el 482° aniversario de Arequipa. Más en Andina: ?? Huánuco celebra por el reconocimiento del área de conservación regional Codo del Pozuzo. ?? https://t.co/3kwkE5AyHo pic.twitter.com/df9ycs0Ct3

Publicado: 5/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

