Arenado y Gausman fueron los mejores de la semana en MLB

El tercera base de los Cardenales de San Luis, Nolan Arenado, y el abridor derecho de los Azulejos de Toronto, Kevin Gausman, fueron galardonados como los «Jugadores de la Semana» en las Grandes Ligas.

Luego de que Aaron Judge, toletero de los Yanquis de Nueva York, ganara el premio por dos semanas consecutivas en la Liga Americana, este fue relevado por uno de los lanzadores de la rotación de Toronto, equipo que se mantiene en la pelea por llegar a la postemporada y está aprovechando la mala racha de los del Broxn para recortar diferencias en la División Este.

Un personaje que tomó la batuta para que esto ocurriera fue Kevin Gausman, jugador de 31 años de edad que durante los últimos siete días tuvo dos aperturas destacadas que lo hicieron merecedor del nombramiento.

Gausman tuvo que medirse primero al lineup de los Rays de Tampa Bay, novena que se quedó en blanco frente a sus lanzamientos por ocho entradas completas y solo pudo conectarle un hit durante su labor. El derecho retiró a diez bateadores por la vía rápida.

Cinco días después, el 7 de agosto, le tocó el turno a Minnesota, conjunto que tampoco pudo producirle carreras en los seis actos que estuvo parado en el montículo, donde recibió seis indiscutibles y ponchó a cinco rivales, pero no contó con el respaldo de su ofensiva y tuvo que marcharse sin decisión.

Nolan Arenado: .476/.560/1.000, 3 HR, 8 RBI

Kevin Gausman: 14 IP, 15 Ks, 0.00 ERA

Your Players of the Week presented by @chevrolet ! 👏 pic.twitter.com/urLVpHsYok

— MLB (@MLB) August 8, 2022

El norteamericano dejó efectividad de 0.00 con 15 ponches en 14 inning lanzados en ambos cotejos. En la campaña en general, tiene registro de 8-8 con 2.91 de EFE y 137 K.

En el viejo circuito la ofensiva de Nolan Arenado fue la que más se destacó. El antesalista de 31 años de edad fue el mejor bate de los Cardenales de San Luis durante mencionado periplo, pues dejó una línea productora de .476/.560/1.000 con tres cuadrangulares y ocho remolcadas.

Actuación que fue de gran apoyo para que la franquicia del Busch Stadium sea el líder de la División Central con 2.0 juegos de ventaja sobre los Cerveceros de Milwaukee gracias a su racha activa de siete victorias consecutivas.

Con información de UR

